Com troca no comando da Saúde no radar, Lula anuncia acordo de produção nacional de vacinas contra dengue ao lado de Nísia

Segundo auxiliares, Lula avalia substituir Nísia Trindade por Alexandre Padilha, atual ministro da articulação política. Previsão do governo é ofertar 60 milhões de doses do imunizante contra a dengue por ano a partir de 2026.

Por Guilherme Mazui, Kevin Lima, g1 — Brasília

25/02/2025 11h41 Atualizado há 39 minutos

A perigo no cargo, ministra Nísia Trindade, da Saúde, é aplaudida em evento no Planalto

Enquanto avalia a troca do comando do Ministério da Saúde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (25), em cerimônia com a ministra Nísia Trindade, um acordo para a produção nacional de vacina de dose única contra a dengue

Conforme o governo, a vacina será produzida em uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa WuXi Biologics. A previsão é ofertar 60 milhões de doses anuais já a partir de 2026.

O público-alvo será a população de dois a 59 anos. Segundo o Palácio do Planalto, a produção será financiada com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo o governo, o aumento da produção e oferta no Sistema Único de Saúde (SUS) será viabilizado por meio de parcerias público-privadas.

Nísia explicou que a vacina contra a dengue ainda não foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), porém demonstrou otimismo.

“Aqui eu quero falar dos parceiros. Nesse caso, a vacina para dengue, que nós, com muita satisfação, anunciamos hoje ainda é uma candidata para vacina, porque ainda tem que passar pela Anvisa, mas é uma candidata fortíssima, é a vacina do Instituto Butantan”, declarou.

Nísia informou que a vacina de dose única protege contra quatro sorotipos de dengue. A expectativa é vacinar em todo o país a “população elegível”, que exclui idosos, em dois anos, a partir de 2026.