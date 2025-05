Com renda solidária, Derradeiro de Maio movimenta turismo no Oeste do RN

Confirmado para o dia 31 de maio, o show “Derradeiro de Maio” chega à sua terceira edição movimentando a economia e o turismo de Olho D’Água do Borges e municípios da região Oeste do Rio Grande do Norte.

O evento será realizado na Cidade do Forró, localizada na Fazenda Tome Xote, reconhecida como Patrimônio Material Cultural do estado.

Idealizado pelo cantor e compositor Dorgival Dantas, o show deste ano terá participações de Adelmário Coelho, Waldonys, Luciano Moreno, Aduílio Mendes, Cícero Dantas, Alan Matias, Os 3 do Nordeste e Brenno Senna.

A programação tem atraído turistas e forrozeiros de várias partes do RN, impactando diretamente a rede hoteleira local.

A Fazenda Tome Xote foi palco da primeira edição do evento, em 2023, e inspirou o nome do show a partir de uma festa tradicional que acontece no interior do estado sempre no mês de maio. Já a Cidade do Forró foi construída com o objetivo de valorizar a cultura nordestina e estimular a economia criativa na região.

Além da programação musical, a edição deste ano inclui o “Xote do Bem”, uma iniciativa social que vai destinar R$ 20 de cada ingresso vendido para a compra de cestas básicas. Os alimentos arrecadados serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica da região Oeste.