Com presença da governadora Fátima Bezerra, RN retoma Conferência Estadual de Direitos Humanos

A governadora Fátima Bezerra participou, na manhã desta terça-feira (7), da abertura da 8ª Conferência Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte (CoeDH/RN), realizada no auditório do Idema. O evento foi retomado no RN depois de um hiato de nove anos, devolvendo ao Estado um importante espaço democrático de diálogo.

A participação da governadora reforça o compromisso do governo estadual com a pauta dos direitos humanos, com a justiça social, a memória e a dignidade humana, e indica o senso de prioridade que a gestão estadual dá à discussão e à consequente formulação de políticas públicas na área.