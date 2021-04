Com pandemia, cresce procura por métodos de fabricação de cerveja em casa, e marcas apostam em cursos que ensinam como preparar a bebida

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o número de cervejarias no Brasil teve um crescimento de 30% nos últimos dois anos, sendo que os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina foram as regiões que mais se destacaram dentro do segmento. Até a primeira quinzena de fevereiro de 2020, eram 1.171 cervejarias em atividade, sendo que em 2018 havia apenas 889.

O crescimento pode ser justificado pelo aumento de interesse dos brasileiros em ter sua própria marca de cerveja e produzir a bebida dentro de sua residência. No site de buscas Google, as pesquisas sobre métodos de fabricação da bebida aumentaram mais de 500% nos últimos meses. Com a pandemia e as restrições impostas para evitar a proliferação do vírus, muita gente decidiu aprender como fazer cerveja em casa para consumo próprio ou até mesmo para garantir uma renda extra em um período delicado para todos os setores.

A redução do horário de funcionamento e do número de pessoas permitidas nos estabelecimentos fez com que as cervejarias tivessem que buscar alternativas para conseguir manter as vendas e o faturamento. De olho no aumento do interesse dos brasileiros em produzir sua própria cerveja, as marcas decidiram investir em cursos que ensinam de forma clara e objetiva o passo a passo da produção artesanal.

“Com o crescimento das cervejas artesanais no país, maior tempo em casa por conta da pandemia e o aumento de canais em sites de compartilhamento de vídeos que ensinam técnicas de “faça você mesmo” (DIY), os consumidores de cerveja no Brasil viram que é possível criar sua própria bebida sem muito esforço”, explica Robson Vergílio, CEO da Cervejaria Berggren.

A cervejaria que fica em Nova Odessa (SP) decidiu se juntar com a renomada Escola Cervejeira Bräu Akademie com o objetivo de ministrarem cursos sobre o vasto universo cervejeiro. As aulas poderão ser feitas tanto no formato online quanto presencial e acontecerão no laboratório da cervejaria. “Na verdade, sempre tive o desejo de transformar o laboratório da cervejaria em um espaço para cursos cervejeiros, e, coincidentemente, no momento em que o interesse dos brasileiros em fazer cerveja em casa está crescendo, o curso foi lançado”, afirma Vergílio.

Como o curso será ministrado dentro do laboratório da cervejaria, a marca tem a vantagem de não precisar se preocupar com custos extras na locação de outro espaço. Além disso, por ser um período em que os bares estão operando com horários reduzidos, o curso acaba sendo uma outra fonte de lucro para cervejaria. “Em um momento delicado como esse, queremos que as pessoas tenham um momento de lazer e ao mesmo tempo aprendam de uma forma leve e objetiva como preparar a própria cerveja, seja por hobby ou para comercializar e se tornar um profissional da área”, finaliza Vergílio.

Sobre a Berggren

A Berggren é uma cervejaria que foi oficialmente inaugurada em novembro de 2015. Quem está à frente dos trabalhos é o Diretor Geral Lucas Berggren. A empresa teve seu projeto iniciado entre 2008/2009, quando a família Berggren começou a estudar o funcionamento dos equipamentos para a montagem da fábrica e entre 2013/2014 a família, que tem atuação na indústria têxtil, ganhou um fôlego financeiro e deu retomada definitiva ao projeto.

Produzindo cervejas de estilo clássico, e outras inspiradas na Escola Americana, a Berggren Bier conta com uma fábrica piloto (com laboratório e estrutura de envase) para testar as cervejas – algo presente em poucas cervejarias do país.