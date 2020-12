Com número limitado de pessoas, eleitos na última eleição serão empossados nesta quarta-feira (16)

Está marcado para esta quarta-feira (16), a partir das 14h no Fórum Estadual Doutor Silveira Martins, no Salão do Tribunal do Júri, a solenidade de diplomação dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos em Mossoró na eleição do dia 15 de novembro.

Com o aumento dos casos de Civd-19 nos últimos dias, o juiz Vagnos Kelly, da 34ª Zona Eleitoral publicou uma nova portaria restringindo ainda mais a quantidade de pessoas que poderão acompanhar a solenidade.

Cada candidato eleito poderá ser acompanhando apenas por um acompanhante, de preferência familiar, desde que devidamente cadastrado no Cartório Eleitoral até a última segunda-feira (14), com o uso obrigatório de máscara.

A portaria informa ainda que haverá controle de acesso ao local, e que candidatos que não compareçam ao evento poderão requerer a emissão do diploma ao Cartório Eleitoral. A emissão será expedida em um prazo máximo de cinco dias.