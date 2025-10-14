Com nomes nacionais, MIDIACOM e SINAPRO promovem MidiaTalks sobre futuro da comunicação

Alguns dos principais nomes da comunicação brasileira e do Rio Grande do Norte estão confirmados para participar da primeira edição da primeira edição do MídiaTalks, evento organizado pelo Sindicato das Empresas de Rádio, Televisão, Jornais, Portais e Revistas do RN (MIDIACOM-RN) e do Sindicato das Agências de Propaganda do RN (o SINAPRO-RN).

A ideia do evento, que será realizado no dia 28 de outubro, das 8h às 12h, na Sala VIP do Cinépolis no Natal Shopping é debater as transformações do setor e o futuro da mídia com um público formado por 100 convidados entre executivos de veículos de comunicação, agências, anunciantes, autoridades públicas e lideranças do mercado.

O MídiaTalks nasce como um espaço de convergência entre mídia, tecnologia e criatividade, fortalecendo o diálogo entre os diferentes elos da cadeia de comunicação e publicidade. Nomes como Fernando Fischer (vice-presidente de Negócios e Comercialização do SBT), Patrícia Rêgo (diretora de Afiliadas da Rede Globo), André Dias (superintendente de rede e vice-presidente de Televisão da Record) estão confirmados.

Autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário também já confirmaram presença neste evento que vai debater a comunicação como um todo.

Para o presidente da MIDIACOM-RN, Thiago Lajus, “o MídiaTalks foi pensado para provocar reflexão, aproximar players estratégicos e reposicionar o Rio Grande do Norte no mapa da inovação em mídia e comunicação”.

Ainda de acordo com ele, estamos em um momento de transição profunda, e é papel das entidades antecipar tendências e estimular um debate de alto nível sobre o futuro do setor.

Mais informações a respeito do MidiaTalks podem ser obtidas através do e-mail [email protected] e do telefone/whatsapp (84) 98102-1511.