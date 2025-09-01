Com ministro da Educação, Assembleia Universitária celebra 20 anos da Ufersa

Ufersa

Vinte anos separam a publicação da Lei 11.155, que oficializou a criação da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa), em julho de 2005, e a noite desta sexta, 29 de agosto. O sonho coletivo que resultou na criação de mais três campi foi marcado pelo investimento em ciência na região semiárida e por milhares de histórias impactadas pelo acesso à educação superior. Cortes orçamentários, intervenção e retrocessos também fizeram parte dessas duas décadas, assim como períodos de reparação e novos avanços.

Na Assembleia Universitária que celebrou os 20 anos de criação da Ufersa, o ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a emoção de ver de perto os resultados já alcançados por servidores, pesquisadores e estudantes. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, destacou a reparação histórica da solenidade, presidida pelo reitor democraticamente eleito pela comunidade acadêmica, Rodrigo Codes. Já o dirigente máximo da Ufersa lembrou o caminho percorrido pelos antecessores que garantiram a expansão da universidade e apresentou os números positivos dos últimos 12 meses, os primeiros de sua gestão.

“Um país soberano é um país que investe em educação e que garante o orçamento para as universidades”, disse Camilo Santana, que citou também as políticas recentes do MEC em defesa do acesso à Educação Básica, como o Programa Pé de Meia. De acordo com ele, essas são iniciativas que ampliam diretamente o acesso ao Ensino Superior. “Eu recebi muitas reivindicações hoje, inclusive sobre a criação do Hospital Universitário de Mossoró, e fico muito feliz com isso, porque eu sei o quanto vocês amam essa instituição”.

A governadora Fátima Bezerra, ex-deputada federal e ex-senadora, destacou a retomada do destaque da Ufersa como referência na produção de ciência no semiárido. “Nós estamos apenas no começo, vamos continuar crescendo cada vez mais na ciência, na inovação, na educação, fortalecendo cada vez mais o papel da Ufersa”, afirmou a governadora, citando que a instituição merece ser reconhecida por tudo “que já fez e continua fazendo pela educação do nosso povo e pela educação de toda região oeste do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil”.

Rodrigo Codes, reitor da Ufersa, que completa um ano à frente da instituição no dia 31 de agosto, celebrou os resultados positivos obtidos nos últimos meses, com destaque para a criação da Política de Inclusão e Acessibilidade, novo programa de Assistência Estudantil e a retomada das obras de construção do Parque Tecnológico do Semiárido. “Nossa universidade é parceira do desenvolvimento da região, tem compromisso com a justiça social, a inclusão e a pluralidade”, afirmou. “Esses expressivos números são resultantes de muita dedicação e compromisso de pessoas que acreditam na educação como instrumento de transformação de vidas. E o nosso lema já diz: a ciência floresce através da terra seca. Vida longa à Universidade Federal Rural do Semi-árido”.



Semiárido Mais Científico



A noite desta sexta, dia 29, foi marcada também pelo lançamento oficial do edital Semiárido Mais Científico. O programa, criado pela Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (Fapern), será sediado Ufersa. A iniciativa visa ao fortalecimento da pesquisa, da extensão e da inovação no semiárido potiguar, aproximando a academia da comunidade no enfrentamento aos desafios ambientais, sociais e econômicos. O programa conta mais de R$ 10 milhões em investimento.

Ministro visitou Ufersa



Ao lado da governadora Fátima Bezerra e do reitor e vice-reitor da Ufersa, professores Rodrigo Codes e Nildo Dias, o ministro da Educação conheceu uma parte da estrutura do campus de Mossoró. A visita incluiu o Laboratório de Ensaios Mecânicos do Centro de Engenharias; o Laboratório de Obstetrícia do Curso de Medicina e as instalações dos programas Ciências Para Todos no Semiárido e Terra Urbanizada. Além disso, o ministro e a governadora foram recepcionados na Sala dos Conselhos da instituição, onde conversaram com profissionais da imprensa e receberam réplicas da placa comemorativa pelos 20 anos da Ufersa.

Homenagens



Realizada no Requinte Buffet, em Mossoró, a solenidade que celebrou os 20 anos de história da Ufersa teve um momento especial de homenagem. Os professores aposentados Isaura Amélia Rosado de Souza e José Espínola Sobrinho receberam, respectivamente, a medalha Professor Jerônimo Vingt-Un Rosado Maia e o título de Professor Emérito. Os servidores técnico-administrativos Antônio Aldemir Fernandes Lemos e Marcus Vinícius Rocha Herculano receberam, juntamente com o professor e ex-reitor da Ufersa, Josivan Barbosa Menezes Feitosa, o diploma de Mérito Administrativo.



Momento cultural e presença de autoridades



A Assembleia Universitária pelos 20 anos da Ufersa foi iniciada com a apresentação do coral Angelus, da Universidade Católia do Rio Grande do Norte. O grupo apresentou músicas de grandes artistas que celebraram a região, como Luiz Gonzaga e Gilberto Gil, entre outras.

O momento cultural, assim como toda a programação da noite, foi prestigiado por dirigentes e representantes da Prefeitura de Mossoró, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Unicatólica, Fapern, Câmara de Vereadores de Mossoró, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Ceará, Secretaria Estadual de Educação, Prefeitura de Angicos, Prefeitura de Caraúbas, entre dezenas de convidados e personalidades também presentes.