Com média de 9,6 anos, população do RN tem maior tempo de estudo da região Nordeste

Com uma média de 9,6 anos, o Rio Grande do Norte é o estado do Nordeste com maior tempo médio de estudo da população com 15 anos ou mais, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) referente ao segundo trimestre de 2024.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (13) pelo IBGE. No país como um todo, o estado ficou na 16ª colocação.

A pesquisa do IBGE também apontou uma redução do analfabetismo desde 2016, porém o estado ainda mantém índices mais altos que a média nacional.

“Esses dados revelam não apenas avanços educacionais gerais, mas também um processo contínuo com mulheres apresentando níveis mais altos de escolarização no estado”, considerou o IBGE.