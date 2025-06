Com mais de 200 cavernas, Parque Nacional da Furna Feia é aberto à visitação pública

O Parque Nacional da Furna Feia, uma unidade de conservação ambiental na Região Oeste do Rio Grande do Norte, foi oficialmente aberto para visitação do público.

O local, que fica entre as cidades de Mossoró e Baraúna, possui quase 8,5 mil hectares e conta com mais de 200 cavernas no espaço de preservação ambiental. A aposta é que ele se torne um ponto turístico do estado.

O Parque da Furna Feia é a primeira unidade de conservação federal de proteção integral criada no estado, em 2012 – ele é gerido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A área preservada abriga uma rica biodiversidade da caatinga, 218 cavernas catalogadas, espécies ameaçadas de extinção e importantes sítios arqueológicos — como o Lajedo em Pé e o Abrigo do Letreiro, que guarda pinturas rupestres milenares.

“O que nós estamos vendo aqui é uma área que tem um potencial turístico imenso”, disse a governadora Fátima Bezerra (PT) no evento de abertura.

O parque possui 56% de sua área no município de Baraúna e os 44% restantes em Mossoró. A região conta ainda com uma zona de amortecimento do parque, que também possui grutas.

A cerimônia foi realizada na Palhoça da Furna Nova e contou com a presença de representantes do ICMBio, CECAV, autoridades estaduais, comunidade científica e moradores da região.