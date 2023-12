Com lances a partir de R$ 200, Detran realiza leilão de veículos no RN nesta terça

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) realizará, na próxima terça-feira (19), às 11h, um leilão online de veículos apreendidos pelo Programa Pátio Livre. Serão disponibilizados 43 lotes para arremate, com lances a partir de R$ 200.

A visitação aos bens ocorre entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2023 para visitação dos lotes no Pátio da Av Ruy Pereira Dos Santos, Nº 2565, Bairro Olho D’agua, São Gonçalo do Amarante/RN 59.295-444, no horario das 08:00h às 16:00h.

Conforme edital, dentre os itens colocados em leilão, encontram-se desde uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, na cor vermelha, com lance inicial de R$ 1.500, até um veículo tipo VW Nova Saveiro, na cor branca, com lance de R$ 20.000 mil.