Com lances a partir de R$ 100, Detran realiza leilão de sucatas no RN

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) realiza, na próxima quarta-feira (10), a partir das 10h, um leilão online. Os lotes compreendem veículos destinados ao uso de sucata, sendo estes somente permitidos lances emitidos por empresas devidamente credenciadas pelo Detran, e outros lotes voltados à circulação, compostos por motocicletas e automóveis de passeio.

No total, são 74 lotes, com lances iniciais de R$ 100,00. Neste caso, os lotes podem ser visitados entre os dias 08 e 09 de janeiro, no Pátio Credenciado na Av Ruy Pereira Dos Santos, Nº 2565, Bairro Olho D’agua, São Gonçalo do Amarante/RN 59.295-444, no horario das 08:00h às

16:00h.

As sucatas indicam veículos não recuperáveis, sem direito à documentação, que não poderão ter os motores instalados e regularizados em outros veículos, sendo passíveis somente de desmanche para reutilização de peças e reciclagem de materiais.

Entre os bens leiloados, encontra-se uma moto Honda/CG 160 Titan, ano 2006/2007, na cor vermelha, além de um Ford/KA, 1.5, ano 2015, na cor prata. Outros itens podem ser consultados no edital do leilão.