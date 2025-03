Tricampeão

O América-RN é tricampeão potiguar. Com gol do herói improvável Hebert, aos 45 minutos do segundo tempo, o Alvirrubro venceu por 1 a 0 e conquistou o título na casa do rival ABC.

campeonato potiguar

ABC

0

[0-0]

1

ARN

Encerrado

Jogo de ida:

1

–

1

Com herói improvável, América-RN vence ABC e é tricampeão potiguar

Hebert sai do banco de reservas para fazer o gol do título do Alvirrubro aos 45 minutos do segundo tempo

Premiação

O América-RN vai ganhar dois carros 0 Km, do modelo Renault Kwid, por ter sido o campeão. O vice-campeão ABC levará um carro do mesmo modelo. Cada veículo custa aproximadamente R$ 75 mil.

Primeiro tempo

ABC e América fizeram um primeiro tempo muito estudado, com cautela. O Alvinegro, que perdeu o ídolo Wallyson ainda no aquecimento, dominou as ações a partir dos 30 minutos. Bruno Bispo teve chance de cabeça, mas mandou por cima. Em outro lance, após escanteio, a bola ficou viva na pequena área, e Madison não conseguiu completar.

Segundo tempo

O ABC precisou queimar as substituições por conta de lesão e Piza apostou em Anderson Rosa e Emanuel. A parceria quase deu certo em jogada que o camisa 9 foi travado. O América assustou com chute rasteiro de Davi Gabriel. Os donos da casa seguiram em cima, enquanto o Alvirrubro parecia satisfeito com o empate. Em erro de Wellington Reis, Ricardo Bueno teve a oportunidade, mas parou no goleiro Felipe Garcia. Aos 45 minutos, então, brilhou a estrela do herói improvável. Souza cobrou escanteio e o atacante Hebert precisou de um leve toque de cabeça para mandar para as redes, fazendo o gol do título.