Com gols de Gilberto, Bahia bate Ceará no Castelão

A partida começou muito agitada. Logo no primeiro minuto, Saulo Mineiro caiu na área após dividida. Houve muita reclamação de pênalti. Mas, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), o juiz mandou a partida seguir. Depois, aos 14, o atacante Mendonza fez bela jogada e chutou forte, obrigando o goleiro Matheus Teixeira a trabalhar.

Aos 15 saiu o gol do Vozão, quando o atacante Saulo Mineiro aproveitou um contra-ataque muito rápido para girar em cima da zaga e bater rasteiro na saída do goleiro. Mas, aos 28, o Bahia teve um pênalti marcado com influência decisiva do VAR. O árbitro Marcelo de Lima Henrique revisou o lance no vídeo e viu o puxão de Gabriel Dias em Luiz Otávio. O artilheiro Gilberto cobrou a penalidade com força e deixou tudo igual no placar.

E a aos 34 veio a virada baiana. Thaciano tocou para Matheus Bahia, que cruzou rasteiro, e Gilberto apareceu para mandar para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o Ceará teve um pênalti marcado a seu favor aos 19 minutos. Porém, analisar o VAR, Marcelo de Lima Henrique entendeu que Jorginho forçou a queda e não foi derrubado por Daniel dentro da área. Dessa forma, a infração foi desmarcada. Aos 26, o atacante cearense Vina não alcançou por muito pouco o cruzamento e perdeu a chance de empatar o jogo.

O Bahia volta a jogar no próximo domingo (20), quando pega o Corinthians em Salvador. No mesmo dia, o Ceará pega o Internacional em Porto Alegre.

Agência Brasil