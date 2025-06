Com fusão, Ezequiel Ferreira deve firmar mudança do PSDB para MDB

Por Carol Ribeiro

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) aprovou nesta quinta-feira (5) a incorporação com o partido Podemos durante a 17ª Convenção Nacional da sigla, realizada em Brasília (DF).

No Rio Grande do Norte, as mudanças previstas incluem a redução do partido, com a saída do presidente Ezequiel Ferreira. Ele deverá levar com ele outros deputados estaduais rumo ao MDB. A fusão deverá ser o motivador da saída do presidente da Assembleia legislativa da sigla.

Presidente do partido tucano desde 2015, as conversas para a saída Ezequiel incluem o comando do MDB, partido hoje presidido por Walter Alves. Ezequiel segue caminho de volta, onde esteve filiado entre 2013 e 2016.

Sob comando dele à frente do PSDB, nove deputados foram eleitos em 2022. Com aprovação unânime à frente da presidência da ALRN, Ezequiel deve transferir seu poder de influência para a sigla MDBista e ampliar o partido, que já é fortalecido no Estado.

Comandado por Walter Alves, o MDB é o maior partido do RN, com prefeitos em 45 municípios. Ao receber Ezequiel como novo comandante da legenda, Walter permanece no partido bacurau como integrante da Executiva Nacional e presidente de honra no Estado.

Com a chegada de Ezequiel, pelo menos quatro deputados – hoje tucanos – devem se tornar bacuraus. Dr Bernardo (PSDB), Ubaldo Fernandes (PSDB), Kleber Rodrigues (PSDB) e Galeno Torquato (PSDB) podem fazer a migração partidária. Nem todos devem firmar a mudança de imediato, alguns podem esperar primeiramente a formação de nominatas para a disputa eleitoral de 2026 para bater o martelo sobre a decisão.

Os deputados Hermano Morais e Eudiane Macedo, hoje filiados ao PV, podem também passar a integrar a nova bancada bacurau na Casa legislativa estadual.

A presença de Ezequiel no partido deve ampliar de um para sete parlamentares na Assembleia Legislativa, mesmo com a quase certa saída de Adjuto Dias (MDB), que deve escolher outra legenda, mais alinhada com a oposição ao governo Fátima Bezerra (PT). Caso Ezequiel filie os quatro deputados do PSDB, os dois do PV, além dele, o MDB será a maior bancada da Assembleia, à frente até mesmo do PL, que possui seis deputados.

Em novembro do ano passado, após as eleições municipais, o PSDB do RN já havia registrado a perda de quatro deputados. Dr. Kerginaldo, Tomba Farias, Gustavo Carvalho e José Dias ampliaram o bolsonarista PL.

A sigla tucana, que tem como filiado mais recente o senador Styvenson Valentim – ex-Podemos – deve ficar com Nelter Queiroz; pelo menos até a janela partidária, quando ele deve buscar um novo destino para filiação em busca de viabilidade eleitoral.

Esse é o período em que a dança das cadeiras na AL deve intensificar. Abril do ano que vem é o mês em que fica aberta a janela partidária, prazo em que os parlamentares de mandato podem mudar de partido para concorrer às eleições 2026.