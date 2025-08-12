Com crises de soluço, Bolsonaro pede para deixar prisão domiciliar e passar por exames

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou nesta terça-feira 12 ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que ele deixe a prisão domiciliar no próximo sábado 16 e realize exames médicos para reavaliar sintomas de refluxo e soluços persistentes.

O pedido, encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, indica que a avaliação deve durar entre seis e oito horas e incluirá coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. Segundo os advogados, os procedimentos foram recomendados pela equipe médica que acompanha Bolsonaro.

De acordo com a defesa, os exames são necessários para verificar a evolução do tratamento em curso e definir possíveis medidas terapêuticas adicionais.

Bolsonaro está em prisão domiciliar por decisão de Moraes, após descumprir restrições impostas pelo STF. Na decisão, o ministro afirmou que o ex-presidente utilizou redes sociais de aliados – incluindo seus três filhos parlamentares – para compartilhar mensagens que incentivavam ataques ao Supremo e defendiam intervenção estrangeira no Judiciário, o que configuraria uma tentativa deliberada de burlar as limitações anteriores.