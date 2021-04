Com chapa única, eleições do Sindiserpum para o quadriênio 2021/2025 acontecerão nesta quarta-feira (14)

Um dos sindicatos mais combativos da região, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) realizará nesta quarta-feira (14), das 7h às 17h a eleição de nova diretoria para o quadriênio 2021/2025.

Com chapa única, a atual diretora-financeira, Eliete Vieira, deverá ser eleita presidente, tendo como vice, Izabele Aires, uma Agente de Combate às Endemias (ACE), e que também já faz parte da diretoria atual, como segunda suplente da diretoria executiva.

Segundo Eliete, o grande diferencial da nova chapa é justamente uma grande diversidade de nomes de várias categorias de servidores. Diz ainda que o grande desafio é justamente unificar e conscientizar estas categorias sobre a importância de unir forças: “O grande desafio será unificar os servidores públicos de Mossoró, despertar nestes o sentimento de que independente da função que cada um exerce o que nos unifica e nos fortalece é que todos e todas somos servidores públicos do município de Mossoró”.

O sindicato informa que todas as medidas de proteção quanto ao Covid-19 estão sendo tomadas e que devido ao período de pandemia, haverá urnas itinerantes com equipes da Comissão Eleitoral passando nos locais de trabalho, além de quatro urnas fixas na sua sede, com a opção de votos no formato drive-thru, sem que o associado precise descer do carro e, ainda, uma urna fixa no Centro Administrativo.