Com apoio do Governo Federal, RN retoma protagonismo logístico e portuário

O Rio Grande do Norte avança rumo ao fortalecimento da sua infraestrutura logística e à ampliação de sua competitividade no cenário nacional e internacional. Nesta segunda-feira (11), a governadora Fátima Bezerra e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciaram um conjunto de investimentos estratégicos no Porto de Natal, resultado da articulação do Governo do Estado junto ao Governo Federal e ao setor privado.

As medidas, que visam modernizar o terminal, garantir maior segurança e ampliar a capacidade operacional, com impactos diretos no desenvolvimento econômico, na geração de empregos e no escoamento da produção potiguar, totalizam o investimento de R$ 130 milhões.