Com apenas 13 dias para o fim do mandato, Rosalba anuncia construção de “arena” para quadrilhas juninas

Nesta sexta-feira (18), a Prefeitura Municipal anunciou a criação de uma arena para realização do Festival de Quadrilhas do Mossoró Cidade Junina, evento que reúne equipes juninas de Mossoró e de diversos estados do país. O festival tornou-se referência nacional e já sediou por duas vezes o Concurso Nordestão de Quadrilhas, promovido pela União Nordestina de Entidades Juninas (UNEJ).

O projeto da nova Arena Deodete Dias foi elaborado pela equipe de arquitetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, e coordenado pelo arquiteto Eduardo Falcão. “A arena foi construída pensando no Festival de Quadrilhas para garantir conforto e segurança aos quadrilheiros juninos e aos expectadores que são apaixonados pelos grupos”, explicou.

A arena deverá ser construída na Praça Sadraque Tavares, entre a Avenida Rio Branco e as ruas Felipe Camarão e Lopes Trovão, com blocos pré-moldados, 2.150 m² de área coberta, baterias de arquibancada e banheiros. Para o planejamento foi considerado os protocolos de acessibilidade e as normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros. A área externa foi elaborada para integrar a decoração desenvolvida na Avenida Rio Branco no mês de junho.

“Além de realizar o grande sonho dos quadrilheiros juninos a construção desta arena é positiva para os cofres públicos. Todos os anos a prefeitura realiza o investimento, que não pode deixar de ser feito, para garantir que o festival aconteça. Com a construção dessa arena não será mais necessário investir na montagem. Teremos uma estrutura própria, confortável e segura para os amantes das quadrilhas juninas”, ressaltou a prefeita.