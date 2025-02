Com 781 novos postos de trabalho o setor da Construção se destaca em janeiro

O setor da Construção foi o principal impulsionador da geração de empregos no Rio Grande do Norte registrando um saldo positivo de 781 novas oportunidades de trabalho, é o que apresenta o Boletim Econômico divulgado na manhã desta quinta-feira (27) pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico a partir de dados extraídos pelo Novo CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego.

No Boletim, é possível observar que o segmento de infraestrutura se destacou positivamente, impulsionado pelas obras de recuperação e melhoria das rodovias estaduais conduzidas pelo governo do estado gerando 445 novas oportunidades de emprego, e, o segmento da construção de edifícios foi responsável pela criação de 321 postos de trabalho.