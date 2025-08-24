Com 7 metros, estátua de Frei Damião é inaugurada no interior do RN

Homenagem foi inaugurada neste sábado (23) em Lajes Pintadas no mesmo mirante no qual o missionário deixou uma cruz em uma visita à cidade na década de 1960.

Por Inter TV Cabugi

24/08/2025 14h20 Atualizado há 2 horas

Estátua de Frei Damião é erguida em Lajes Pintadas

Uma estátua de 7 metros de altura em homenagem ao missionário Frei Damião foi inaugurada neste sábado (23) em Lajes Pintadas, município no Agreste do Rio Grande do Norte, distante cerca de 140 km de Natal.

A estátua foi erguida no mirante da cidade, construído em 2022 no mesmo local onde o religioso deixou uma cruz durante uma visita na década de 1960.

Conhecido como o “Apóstolo do Nordeste”, Frei Damião peregrinou por diversas cidades da região ao longo de sua missão evangelizadora. Em Lajes Pintadas, sua passagem marcou a comunidade, que preserva até hoje a cruz deixada naquele monte.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, que destacou o significado espiritual da homenagem e o potencial turístico do monumento.

“Esse mirante é muito importante para a fé católica e é um ponto referencial de peregrinação, assim como também para a própria Lajes Pintadas é um ponto de turismo. E assim Freio Damião, mirando para Lajes Pintadas, é como se estivesse suplicando bençãos e graças para o povo desta amada região”, disse o arcebispo.

Turismo religioso

Lajes Pintadas está localizada a apenas 15 km de Santa Cruz, cidade que já é referência no turismo religioso por abrigar a estátua de Santa Rita de Cássia, considerada a maior estátua católica do mundo.

A proximidade entre os dois municípios pode favorecer ainda mais o fluxo de visitantes interessados em roteiros de fé e no turismo religioso do estado.

“Para nós é um momento de muita importância, de muita graça porque faz com que Lajes Pintadas entre também como um ponto turístico religioso para a nossa cidade”, disse o padre de Lajes Pintadas, José Carlos Arcelino.

História

Segundo informações da Igreja Católica, Frei Damião chegou ao Brasil, em 1931, e passou a morar no Recife. Pio Giannotti, seu nome de batismo, participou de “Santas Missões” durante 66 anos de vida religiosa.

Ele nasceu em Bozzano, na Itália, em 5 de novembro de 1898. Aos 13 anos ingressou na vida religiosa, e em 1915, aos 17 anos, emitiu os primeiros votos religiosos e recebeu o nome de Damião.

Frei Damião morreu no Recife, em 1997, aos 98 anos. Ele ficou internado, por vários dias, em um hospital particular.