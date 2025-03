Com 10 milhões em investimento do Governo do RN via Lei de Incentivo, carnaval 2025 é sucesso

O Carnaval no Rio Grande do Norte contou com investimentos do Programa Cultural Câmara Cascudo, executado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult/RN) e da Fundação José Augusto (FJA).

Com um aporte total de aproximadamente R$ 10,6 milhões, os recursos garantiram as festas em municípios tradicionais como Apodi, Caicó, Natal e Parnamirim, além de cidades como Baraúna, Monte Alegre, São Paulo do Potengi e Upanema.

Ao todo, 27 projetos foram beneficiados. A capital recebeu R$ 3.192.232,50, enquanto 12 municípios do interior e da Região Metropolitana somaram R$ 7.450.186,84 em investimentos para a festa.