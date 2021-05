Rennan Targino“- É DESTAQUE’’

Jalisson Ferreira: Repórter consolida carreira na comunicação potiguar.

Com apenas 25 anos, o blogueiro, radialista, e repórter Jalisson Ferreira já pode ser considerado um dos grandes destaques do jornalismo potiguar. Com atuações em rádio, TV, e proprietário do Blog Assú Notícia, que está no ranking dos mais acessados da região, o jovem vem construindo uma carreira brilhante nos veículos de comunicação da cidade.

Apaixonado por comunicação, e pela notícia, Jalisson Ferreira está à frente dos principais acontecimentos do vale do Assú a quase treze anos, sempre com o compromisso de levar os fatos verídicos para a população… sua credibilidade, e imparcialidade o fazem ser um repórter bastante requisitado quando se trata de reivindicações do povo.

Com passagens marcantes pela TV ASSÚ, e NOVA 89FM, atualmente ele é repórter do programa ‘’Caderno de Ocorrências’’ da rádio PRINCESA 90FM, e correspondente do programa ‘’Manhã TCM’’ do Grupo TCM de comunicação diariamente. Uma marca registrada de seu trabalho, além de levar a informação precisa, é ajudar a quem necessita, fazendo diversas campanhas de solidariedade ao longo do ano.

CONFIRA AGORA UMA ENTREVISTA EXCLUSIVA COM JALISSON FERREIRA

Como você avalia sua trajetória nos veículos de comunicação?

Avalio como sucesso, pois construir degrau por degrau a minha trajetória. Eu comecei muito jovem na comunicação, atuo a quase treze anos nesse meio jornalístico. Participei de um projeto social, e logo ingressei numa web rádio, em seguida lancei meu próprio blog cobrindo notícias em geral. Passei por vários obstáculos, não foi fácil… mais com garra, força de vontade, e determinação tenho um trabalho reconhecido na minha cidade, e região. Trabalhei como apresentador de uma TV local e no rádio, e hoje sou repórter do maior noticiário da cidade ‘’Caderno de Ocorrências’’ a quase um ano na ‘’Princesa 90FM’’, e correspondente do ‘’Manhã TCM’’.

Como você administra suas funções em Rádio, TV, e o Blog?

Não tenho horário definido, trabalho em duas empresas privadas, na emissora em que atuo, e no setor funerário. No rádio eu trabalho pela manhã na captação de notícias, faço o programa ao meio dia, e fico de sobre aviso caso aconteça alguma coisa na parte da tarde, nesse meio tempo… atualizo meu blog diariamente para os internautas que o acessam, e na outra empresa é sobre o esquema de plantões.

Qual a importância da notícia para você?

A notícia deve ser contada veridicamente, como realmente aconteceu. Eu sou um do únicos blogueiros que vai até onde o fato ocorreu, que procura saber a idoneidade da situação, e só publico a verdade absoluta da ocorrência, isso foi construindo uma credibilidade junto a população, que procura meu site para ficar bem informado, pois sabem que ali só lerão verdades. Prova disso são os milhões de acessos que tenho contabilizado ao longo dos anos, além dos diversos grupos de WhatsApp, e os muitos seguidores nas redes sociais.

O que mais te marcou nesse tempo todo de comunicação?

Um fato que me marcou foi uma ocorrência na cidade de Itajá/RN em 2017, onde um filho com problemas mentais acabou matando a própria mãe a golpes de faca, e eu me coloquei na situação de filho, a cena me marcou como pessoa, pois foi muito triste me deparar com aquela tragédia familiar entre mãe, e filho.

Quem são suas inspirações Jalisson Ferreira?

Não tenho ninguém previamente definido, eu costumo dizer que a gente deve construir nossa própria identidade, o nosso ‘’RG Profissional’’, se espelhando em quem assim como nós, tem um trabalho sério, e competente. Cada um tem seu perfil de trabalho, e constrói sua própria trajetória de sucesso, o sol brilha pra todos.

O que o Jalisson do início da carreira, diria para o Jalisson de hoje?

A palavra certa é NÃO DESISTIR, pois fui muito criticado no começo, tentaram destruir meus sonhos, e graças a Deus, e ao meu trabalho… Eu não me abalei, e continuei perseverando, hoje estou colhendo os frutos com meu próprio esforço, e dedicação. Tenho certeza que estou no caminho certo. E agradeço a todos que confiam no meu trabalho.