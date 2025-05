Coluna Rennan Targino

Por Rennan Targino

ASSÚ NOTÍCIA: JALISSON FERREIRA GANHA DESTAQUE EM SEUS TRABALHOS COMO REPÓRTER

Blogueiro, e repórter Jalisson Ferreira está ganhando cada vez mais destaque em seus trabalhos como repórter a frente de seu site, com uma carreira consolidada no jornalismo local, o proprietário do ‘’Assú Notícia’’ tem motivos de sobra para comemorar a repercussão do blog mais acessado do território potiguar. O jovem é simplesmente um dos mais procurados quando se fala em prestação de serviço a população, e muito querido por onde passa com seu bordão ‘’Aos amigos que acompanham o Assú Notícia…’’ Marca carimbada por ele em suas matérias.

REENCONTRO DE MILHÕES: DIDONE E BERENGUER EM NOVO TRABALHO!

Vinte anos depois de ‘’Malhação 2004’’… Juliana Didone, e Guilherme Berenguer, protagonistas da temporada de maior sucesso da novelinha teen, vão se reencontrar em um novo trabalho, dessa vez na tela da Record TV. Eles foram escalados para serem o casal principal da série bíblica ‘’A Vida de Jó’’. O processo de preparação já começou, os fãs estão super animados para verem ‘’Leticia e Gustavo’’ juntinhos novamente, revivendo os tempos da ‘’Vagabanda’’, e prometem repercutir a série nas redes sociais. No ar em setembro.

GAROTA DO MOMENTO: UM VERDADEIRO CHUÁ ÀS 6 DA NOITE!

Desde novembro, o público está se deliciando com ‘’GAROTA DO MOMENTO’’ as 18hs na Globo. A trama de época agradou, e muito, conquistando o coração dos brasileiros. Com histórias muito bem amarradas, e desfechos eletrizantes, a saga de Beatriz, e Clarisse: Mãe e filha lutando contra as injustiças da vida, em busca da felicidade. Reta final, termina em junho.

‘’TARDE MAIS’’: RENATO WANDERLEY COMEMORA SUCESSO DE PROGRAMA NA TV A CABO!

Exibido desde dezembro passado, a nova temporada do ‘’TARDE MAIS’’ na tela da Telecab, vem conquistando diariamente os assinantes do canal 10. Apresentado brilhantemente por Renato Wanderley, o comunicador alto astral, está a seis anos na ativa em diversas áreas da comunicação, e vem construindo uma carreira maravilhosa na imprensa Assuense. O vespertino veio com uma roupagem diferenciada, e inovadora. Focado no púbico jovem, conectado com as redes sociais, e muita interação na mídia, os vídeos que mais bombam na internet, além de musicalidade, e bate papo descontraído. SUCESSO!

EM SETEMBRO: RECORD PREPARA EDIÇÃO ALLSTAR DE ‘’A FAZENDA’’

Inicialmente programada para 2026, a Record resolveu antecipar para 2025 uma edição ALLSTAR do reality show ‘’A FAZENDA’’. Campeã de audiência desde 2009, a competição rural promete revolucionar a decima sétima temporada em setembro com apresentação de Adriane Galisteu. Ao que tudo indica, a emissora planeja chamar participantes injustiçados, eliminados precocemente, e que marcaram o programa ao longo do desses 16 anos. Vários nomes já pipocaram na internet, e pedidos em redes socais é constante, resta saber quem a TV vai realmente chamar para o elenco.