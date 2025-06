Coluna Renann Targino

Trajetória Brilhante: Cauã Reymond Completa 23 anos de Carreira!

Revelado na temporada 2002 de ‘’Malhação’’ com o ‘’Maumau’’, o ator Cauã Reymond acaba de completar 23 anos de carreira na TV GLOBO. Papéis inesquecíveis, e relevantes na dramaturgia nacional, marcaram sua trajetória nas novelas, e séries do plim-plim. Atualmente como o vilão César Ribeiro na nova versão de ‘’Vale Tudo’’, ele mostra que não veio a passeio, e está entregando tudo na pele do malvadinho em pleno horário nobre. Cauã tem em seu currículo personagens icônicos, como o determinado Jorginho de ‘’Avenida Brasil’’ (2012), e o mocinho herói Jesuíno de ‘’Cordel Encantado’’ (2011), dentre tantos outros queridos pelo grande público. Muito reservado em sua vida pessoal, o jovem galã tem uma filha do relacionamento que teve com a atriz Grazi Massafera, e é só encantos pela herdeira em suas redes sociais.

Angel de Novo: ‘’Verdades Secretas’’ poderá ter terceira sequência em 2027

A série de grande sucesso ‘’Verdades Secretas’’ (2015), poderá ter sua terceira sequência em 2027, se tudo ocorrer como planejado pela emissora de sua exibição original. Com dois finais alternativos gravados em 2021, a saga da modelo Angel (Camila Queiroz) terá uma continuidade na história de Walcir Carrasco no Globoplay. O autor está às voltas com ‘’Êta Mundo Melhor’’ que estreia dia 30 desse mês, e uma obra nova para a faixa das nove, ainda sem definição, só assim ficará livre para escrever novamente a trajetória de ‘’Arlete’’. Os fãs querem saber qual será o final da musa das agências, e das passarelas na ficção.

‘’Mulher do Momento’’: Carol Castro é Sucesso Absoluto em Reta Final de Trama das 6

Há um mês de seu final, ‘’Garota do Momento’’ (2024), pode-se dizer que teve uma protagonista de peso, carimbando mais de 20 anos de carreira na Globo. Trata-se de Carol Castro, a intérprete da complexa Clarisse na obra de Alessandra Poggi. As várias camadas, e nuances da sofrida desmemoriada, que viu sua vida mudar completamente após um trágico acidente, ecoou a novela inteira desde o início em novembro, até o presente momento em que se encaminha para o término, ainda desconhecido. Clarisse teve um caminho escuro, dolorido, e quando finalmente despertou, mostrou garra, força, e coragem na luta por justiça. Carol é a verdadeira ‘’Mulher do Momento’’, e encerra esse ciclo com louvor, e parabéns do grande público.

Ofício Nato: Caio Castro Fala Sobre Retorno aos Folhetins

Reverenciado por seus diversos papéis em 17 anos de carreira, Caio Castro resolveu descansar um pouco de obras abertas a longo prazo, após ‘’Todas as Flores’’ (2022), ele não descarta o retorno em breve, caso haja algum convite inesperado, uma proposta interessante de um personagem que valha a pena viver na telinha. Apaixonado por automobilismo, atualmente ele se dedica as corridas, e busca inspiração nas pistas, praticamente um estilo de vida único.