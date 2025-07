Coluna Renann Targino

Rebelde Inconsequente: Pedro Novaes Transforma-se Em ‘’Três Graças’’

Pedro Novaes deu Adeus ao doce, e amável Beto de ‘’Garota do Momento’’ (2024), e já está 100% dedicado para dar vida ao Rebelde inconsequente Léo Ferreti em ‘’Três Graças’’, próxima novela das nove da TV GLOBO. Na trama que marca o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre, Novaes mostrará uma face do mal, ao interpretar um ‘’vilãozinho’’ sem limites que viverá um romance conturbado com uma mulher trans, polêmica que já foi abordada em Renascer (1993/2024) ‘’As Filhas da Mães’’ (2001), e ‘’A Dona do Pedaço’’ (2019).

Tarde de Amor: Mexicanas é Audiência Garantida na TV Aberta

Com o sucesso de mais uma reprise de ‘’A Usurpadora’’ (1999), o SBT tem em seu acervo, um tesouro valioso garantia de audiência nas tardes da emissora dos Abravanel. Pedidos, e mais pedidos dos fãs saudosos de uma boa novela mexicana, chegam a todo momento nas redes sociais do canal. A descarada ‘’RUBI’’ (2004) segue sendo a mais cotada para substituir a saga de Paola Bracho em sua oitava exibição. Outra dobradinha requisitada, é a saga das ‘’Marias’’ dos anos noventa vividas pela cantora Thalia.

De Pai Pra Filho: Cria Perdida de Candinho é Encantador

Desde a estreia de ‘’Êta Mundo Melhor’’, o mote principal da história é a busca incessante de Candinho pelo paradeiro de seu filho perdido, roubado pelo vilão Ernesto no primeiro capítulo da trama. Esse tão esperado reencontro ainda não tem data certa para acontecer, até agora os dois se viram uma única vez, e os laços de sangue falaram mais alto, a conexão afetiva foi imediata, mesmo sem saber que são pai e filho. O menino Samir, que na verdade se chama Junior, passa por vários apuros nas mãos da perversa Zulma, e sonha com o dia que encontrará o seu genitor, crente que terá uma vida melhor. Torcida é que não falta!

Sou ‘’Fera Ferida’’, No Corpo, na Alma, e no Coração!

Novela de 1993, ‘’Fera Ferida’’ entra no catálogo do Globoplay no finalzinho do mês de julho, resgatando o projeto de tramas antigas disponibilizadas no streaming da Globo. Protagonizada por Edson Celulari e Giulia Gam, é mais uma obra de sucesso do renomado autor Aguinaldo Silva, que voltará ao ar em novembro com a inédita ‘’Três Graças’’.