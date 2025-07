Coluna Renann Targino

PODEROSA: LUANA PIOVANI, SUCESSO NA TV, E NA VIDA!

Atriz consagrada, e uma das mais belas do País, Luana Piovani está completando 32 anos de televisão em 2025. Com inúmeros papéis marcantes que a consagraram no coração do público, seus personagens estão vivos na memória dos fãs que a acompanham desde sua estreia em 1993 na minissérie ‘’Sex Appeal’’ como a protagonista Angel.

A veracidade de suas interpretações, mostram a força que há nessa camaleoa da atuação, todo o seu currículo foi espetacular, cada vida que ela deu vida em cena, foi de suma importância em seu caminho nas artes.

Piovani sempre teve uma postura muito profissional em toda a sua longevidade na TV, e nos palcos, respeitada pelos colegas de trabalho, e aplaudida em tudo o que fez até hoje. Atualmente morando em Portugal, deu vida a vilã Vanda Corte Real de ‘’Sangue Oculto’’, no ar pela TV BRASIL.

Modelo, atriz, apresentadora, influencer, formadora de opinião, ela é referência em todas as áreas que atua. Seus posicionamentos, e declarações fortes em todos os assuntos, desperta curiosidade em quem segue sua vida fora das telas.

A maturidade trouxe profundidade em suas relações dentro, e fora do set, quem é fã de verdade da Lua, pôde ver, e admirar cada vez mais sua personalidade. Suas entrevistas sempre dão o que falar, e geram repercussão imediata nas redes sociais, tudo o que ela faz vira notícia.

Uma artista completa, do naipe dela, não se constrói do dia para a noite, é preciso talento, força, garra, e determinação para galgar os passos que ela deu ao longo de uma vida marcada pelo sucesso, e que só cresce com o passar do tempo. Luana Piovani escreveu seu nome na dramaturgia.