Coluna Renann Targino

‘’JESUS’’ completa 7 anos da estreia, e pode ganhar reprise na Record

Completados exatos 7 anos de sua estreia na TV aberta em 2018, a novela ‘’JESUS’’, uma das maiores audiências da história da teledramaturgia da RECORD pode ganhar uma reprise comemorativa em 2025. O folhetim bíblico protagonizado por Dudu Azevedo causou comoção nos telespectadores com várias cenas marcantes, desde a sua crucificação, até o momento da ressurreição de Cristo. Se confirmado pela emissora, poderemos ver essas, e outros pontos chaves da trajetória do Messias, aquele que veio para nos salvar da condenação eterna.

Sucesso nos Palcos: Gustavo Mioto Encerra Mês Junino Feliz

Com treze anos de carreira, o cantor Gustavo Mioto encerra o mês de junho totalmente feliz, e satisfeito com a agenda lotada que cumpriu nos últimos trinta dias. Mioto vem de celebrações comemorativas de sua trajetória nos palcos, fez parcerias de sucesso com Claudia Leite, e Ana Castela, e no começo do ano, apresentou-se no ‘’Big Brother Brasil’’. Gustavo é bem reservado na vida pessoal, e prefere focar apenas em assuntos profissionais, sempre preferindo se esquivar de perguntas íntimas em entrevistas com a imprensa.

É HOJE: ‘’Êta Mundo Melhor’’ Recomeça Saga de Candinho

Finalmente chegou o grande dia, hoje às 18hs na TV GLOBO estreia ‘’Êta Mundo Melhor’’, as novas aventuras de Candinho (Sérgio Guizé) nove anos depois do fim. O que já era bom, vai ficar ainda melhor, com aquela nova pitada de humor, emoção, e muita aventura com o caipira, e seu velho companheiro de estrada: O Burro Policarpo. Alguns rostos conhecidos voltam nessa continuação, e outras caras novatas incrementam o enredo, seguindo sempre a primícia de que ‘’tudo o que acontece na vida, é pra melhorar’’. ASSISTAM!

Do BBB Pra Tela: Grazi Massafera Volta em ‘’Três Graças’’

Vinte anos após aparecer no ‘’BBB 5’’, Grazi Massafera está de volta as novelas em ‘’Três Graças’’, próxima novela das nove da TV GLOBO, onde interpretará a vilã ardilosa Arminda. A maléfica será a responsável pelos principais desfechos da obra que também marca o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre. Pelo que já se sabe, ela atormentará a vida da mocinha Gerluce (Sophie Charlotte), o que provocará uma reviravolta no decorrer dos capítulos.