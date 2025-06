Coluna Renann Targino

Plim-Plim: Brenno Pavarini Acerta Mais Um Trabalho na TV Globo

Após uma breve passagem no sucesso das seis ‘’Garota do Momento’’ vivendo um agiota, o ator Brenno Pavarini que atualmente reside no Rio de Janeiro, está de volta a tela da Globo. O modelo fará mais uma participação em outro folhetim: ‘’Dona de Mim’’ novela das sete, dando vida a um dono de um bar frequentado por Nina. É o terceiro trabalho dele na dramaturgia, que também tem no currículo o Gigante Sipai, importante personagem na sétima temporada da série ‘’REIS’’ (2023) na Record, no ano seguinte ele integrou o elenco do reality ‘’A Grande Conquista’’ na emissora dos Macêdo.

Luan Santana Cumpre Agenda de Shows no São João 2025

Com agenda lotada o ano todo, Luan Santana vive um período junino intenso, com todas as datas fechadas, ele é um dos cantores sertanejos que mais faturam no mês de junho. As tradicionais festas de São João, são garantidas em suas apresentações semanais. De cidade em cidade, ele enche anfiteatros, praças, e locais públicos com seu show performático, e repleto de efeitos especiais com músicas que encantam a mais de uma década. É o Meteoro da Paixão.

Nota 10: Paola Oliveira Humaniza Heleninha em ‘’Vale Tudo’’

Cerca de quatro meses no ar, a nova versão de ‘’Vale Tudo’’ está na boca do povo, e entre erros, e acertos, alguns personagens vem gerando repercussão, e comentários na roda de fofocas sobre a novela da autora Manuela Dias. Heleninha Roitman (Paola Oliveira) vem presenteando o telespectador com cenas profundas, complexas, expondo um vício que é mais real do que se imagina: O alcoolismo. Paola humanizou a filha da poderosa Odete, em busca de cura, e libertação, exercendo sua fragilidade feminina, e cheia de camadas que compõe o universo da viciada em álcool. Essa Coluna dá nota 10 para a talentosíssima Paola.

Do Humor ao Terror: Heloisa Perissé Incorpora Megera em ‘’EMM’’

Conhecidíssima do grande público por seus papéis no humor brasileiro, a atriz Heloisa Perissé agora mudará de lado em seu próximo trabalho na telinha. Ela se prepara para viver uma megera, digna de contos de terror, amedrontando crianças em ‘’Êta Mundo Melhor’’, que estreia dia 30/06 as 18hs na TV Globo. Zulma será a grande anti-heroína da história, ao lado do primo Ernesto, e fará barbaridades a frente do orfanato ‘’Casa dos Anjos’’, pano de fundo da trama já considerada sucesso, e uma nova faceta de Helô.