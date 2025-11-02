Coluna Renann Targino

‘’A VIAGEM’’ DEIXARÁ SAUDADES, E SEGUE INTACTA EM MAIS UMA REPRISE!

Os fãs estão se despedindo pela quinta vez de ‘’A VIAGEM’’ (1994), em mais uma reprise nos canais Globo. A novela da saudosa Ivanir Ribeiro entra em sua reta final, e já tem data para acabar nas tardes da emissora dos Marinho.

Entre erros, e acertos, houve somente motivos parta comemorar, desde o tema, até o desenrolar das tramas centrais, e paralelas do folhetim espírita. É uma das mais reprisadas na história da TV brasileira, e como o vinho, fica cada vez melhor à medida que o tempo passa, e retorna a telinha, seja aberta, ou fechada.

Personagens inesquecíveis, incríveis, emocionantes, povoaram a terra, o umbral, e o céu de ‘’A VIAGEM’’ lá no começo dos anos 90, isso só mostra a força que esse novelão tem mesmo passados 31 anos de sua estreia meio que as pressas, e o quanto sucesso iria fazer anos a fio.

De uma coisa temos certeza: ‘’A VIAGEM’’ é atemporal, dinâmica, parece que tem vida própria, e sempre volta, aclamado pelo público de antigamente, e atual. Você tem vontade de assistir um capítulo após o outro dos seus 165 originais.

O balanço que fazemos vem de outras vidas sim, nos sentimos parte daquele cotidiano na vila, na fazenda, e na cidade grande. É maravilhoso, gratificante, magnífico, esplendoroso ver a produção viva na memória, e no coração dos noveleiros de plantão.

Temos que engrandecer, divulgar muito, reverberar em todas as mídias que ‘’A VIAGEM’’ deve ser lembrada para sempre, está presente nas rodas de conversas, nos assuntos do dia a dia, mexendo com nossas emoções.

Tudo devidamente sacramentado, encerro essa coluna com a frase que arrepia o corpo, a alma, e o coração: ‘’Na Escuridão, o Teu Olhar Me Iluminava’’…