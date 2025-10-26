Coluna Renann Targino

NOVELÃO ABSOLUTO: ‘’O AMOR NÃO VAI SAIR DA SUA TELA’’

A TV Globo anunciou a reprise de ‘’Rainha da Sucata’’ (1990) nas tardes da emissora, substituindo ‘’A VIAGEM’’ (1994) no ‘’Vale a Pena Ver de Novo’’. Protagonizado por Regina Duarte, conta a história de superação de uma sucateira.

Quem acompanha as novelas atuais, nem de longe tem, ou terá a mesma sensação de quem se sentava em frente à TV nos anos 80, 90, e 2000… Era uma verdadeira catarse em frente à telinha na sala de casa. Amor, raiva, ódio, tristeza, tudo era vivenciado, e externado em cada cena, em cada sequência eletrizante, e no final estávamos ali, mergulhados naquela história, e nos personagens marcantes da teledramaturgia brasileira.

A novela é uma narrativa geralmente de duração longa, com prazos de validade em relação a tramas paralelas dentro da obra. Num período de seis a nove meses no ar, vemos o desenrolar do trabalho, e isso reflete positivamente, ou não na audiência. As várias faces de um folhetim tem que ter núcleos fortes, mocinhos, e vilões que cativem o cidadão brasileiro assistindo todos os dias o esforço de atores, diretores, e autores produzindo o áudio visual.

Melodramas contemporâneos, com embates épicos entre mocinhos, e vilões marcam uma nova perspectiva de futuras operações, agora com o aparecimento das novelas verticais, feitas especialmente para celulares. Essa inovação promete movimentar o mercado publicitário em suas ações de merchandising nos intervalos comerciais. Tudo será avaliado criteriosamente de acordo com a repercussão nas mídias sociais.

Inclusive já existe uma lista aberta, um agendamento prévio das novelas que irão ao ar em 2026, e 2027, tudo selecionado com o cronograma de gravações, isso dá a possiblidade de uma organização maior, podendo haver escalações de atores desejados pelos autores. A emoção não pode esperar, e o público pede uma adrenalina maior a cada novo projeto.