Coluna Renann Targino

SÓ A VERDADE CURA: ‘’TRÊS GRAÇAS’’ ESTREIA NA TV GLOBO

Nesta segunda (20), acontece a tão aguardada estreia de ‘’Três Graças’’ na tela da TV Globo, será a volta do autor Aguinaldo Silva ao horário nobre da emissora. A trama basicamente conta a história de mãe, filha, e neta unidas pelo mesmo destino, com o mesmo nome, e sobrenome em voltas com seus dramas pessoais vividos no decorrer da sinopse original. O ponto central é que ambas engravidaram muito cedo, e vão ter que lidar com os problemas que isso acarreta a suas vidas, além de um esquema de falsificação de medicamentos liderado pelo ambicioso vilão Ferreti, interpretado por Murilo Benício.

SACADA DE MESTRE: DUDU CAMARGO É O CORINGA DA ‘’FAZENDA 17’’

Envolvido em muitas polêmicas em sua carreira profissional, o jornalista Dudu Camargo está virando o jogo com maestria em sua participação no reality ‘’A FAZENDA’’ na Record TV. O rapaz é o cara, e consegue cada vez mais ter o jogo em suas mãos, manipulando seus aliados, e persuadindo seus adversários ao seu favor no confinamento rural. Forte candidato a levar o prêmio final de 2 milhões de reais, Dudu tem sacadas de mestre, e é o mago das jogadas nas votações ao vivo de terças-feiras. Se nada mudar, é certeza que ele será um dos finalistas ao lado de sua parceira Yoná, e da Diva Gaby Spanic, eterna ‘’A USURPADORA’’.

BOMBA: MARINA RUY BARBOSA PODE VOLTAR A TRABALHAR COM WALCYR CARRASCO

Águas passadas! Parece que a crise na relação autor e atriz de Marina Ruy Barbosa e Walcyr Carrasco ficou para trás. Fortes rumores apontam que a ex-loira pode integrar o elenco de ‘’QUEM AMA CUIDA’’, que estreia em maio de 2026 na tela da Globo. Para quem não lembra, em 2013, Barbosa se recusou a raspar a cabeça para viver o drama da personagem Nicole que sofria de um câncer linfático na trama, e isso irritou o autor, que a transformou em fantasma na reta final do folhetim. Depois disso, nunca mais voltaram a trabalhar juntos. Vamos aguardar a confirmação do elenco oficial.

OI OI OI: ‘’AVENIDA BRASIL’’ É FORTE CANDIDATA A NOVA REPRISE NO ‘’VLPVD’’

Reprisada em 2019, e sucesso de público, e crítica, o fenômeno ‘’Avenida Brasil’’ (2012) pode dar as caras mais uma vez nas tardes da Globo na faixa das 17hs ainda em 2025 no ‘’VLPVD’’. Se confirmada, será a segunda vez que a história de Nina, Jorginho, Carminha, e Tufão vai invadir a rotina dos brasileiros, previsão a partir de novembro. O lixão de mãe Lucinda é um dos cenários épicos da trama, e até hoje gera memes na internet, além dos bordões engraçados da vilã loira do bairro do divino. De tão aclamada, a novela teve um especial para chamar de seu no ‘’Globo Repórter’’, mostrando os bastidores das gravações do furacão das nove. E o que é sucesso: ‘’Vale a Pena Ver De Novo’’. OI OI OI!