Coluna Renann Targino

‘’COM ALBERTO, OU SEM ALBERTO?’’: PERSONAGEM ESPIRITUALISTA É PARA SEMPRE!

O Dr. Alberto Rangel Rezende, médico espiritualista vivido pelo saudoso Cláudio Cavalcanti na novela ‘’A VIAGEM’’ (1994), é um marco na teledramaturgia brasileira. Podemos dizer, afirmar com toda certeza que é um dos personagens mais lindos da história das novelas no Brasil. O sujeito bondoso, caridoso, preocupado com seus pacientes em todos os âmbitos terrenos, e espirituais fizeram de sua trajetória na trama, uma obra prima de se ver.

Alberto circulou por praticamente todos os núcleos do folhetim, e ajudou principalmente a família Toledo a passar pelas crises que aterrorizaram a matriarca Diná (Cristiane Torloni), debruçada pelas atrocidades cometidas pelo problemático irmão Alexandre (Guilherme Fontes).

Os dogmas espirituais, as doutrinas fizeram de Rangel, uma figura totalmente mística de certo ponto, pois tudo era baseado na fé que ele propagava por onde passava. Alberto tinha um poder de atração inexplicável, era quase que como um anjo salvador dos mais pobres, e oprimidos. As revelações divinas que ele tinha nas mesas brancas em sua casa eram fascinantes, o seu elo profundo com os seres de luz encantava a todos.

Quero ressaltar que Alberto foi peça fundamental na redenção de Alexandre, atormentado no Umbral, e que sempre era motivo de oração do doutor para que ele encontrasse a luz, e abandonasse sua vingança desmedida contra o irmão, e o cunhado… Além do ódio brutal pelo advogado Otávio Jordão (Antônio Fagundes).

O romance de idas, e vindas com Estela (Lucinha Lins), foi o arco dramático do caridoso Rezende, que viu na amada, a força que precisava para seguir com o seu amor platônico, e arrebatador pela divorciada que morava numa pequena vila. Estela relutou para se entregar a esse amor, inundada pelos problemas com a filha adolescente rebelde Beatriz (Fernanda Rodrigues), e o ex-marido cafajeste Ismael (Jonas Bloch).

Alberto tem entre vários aspectos, uma imensa capacidade de comunicação interna, de entender os males da alma, é literalmente o benfeitor da novela, nunca se viu um personagem tão completo como ele, capaz de dar a ‘’própria vida’’ pelo bem-estar do seu semelhante, ele busca o amor, ele é o próprio amor reencarnado em vida.

As lições, as frases, e os ensinamentos ditos por ele vão ficar para sempre na memória dos fãs da obra de Ivanir Ribeiro. E VIVA O DR. ALBERTO!