Coluna Renann Targino

Rômulo Estrela Encara Detetive Honesto em ‘’Três Graças’’

Em ‘’Três Graças’’, próxima novela das nove da TV GLOBO, que marca o retorno do autor Aguinaldo Silva a emissora, Rômulo Estrela viverá na pele de um detetive linha dura na obra que terá Grazi Massafera como a grande vilã. O galã do horário nobre passará por diversas situações que vão por sua honestidade em cheque, apaixonando-se pela perversa, e cruel antagonista Arminda. Essa será a segunda experiência em cena como detetive que ele encara, em 2021 viveu o complexo Cristiano de ‘’Verdades Secretas II’’. O último mocinho vivido por Estrela, foi o hacker Otto de ‘’Travessia’’ em 2022.

Gêmeo Rural: Antônio Rafaski é Cotado Para Reality na Record

Com passagens pelos realitys ‘’BBB 17’’, e ‘’A Grande Conquista’’, o influencer Antônio Rafaski é nome dado como certo no elenco da nova temporada de ‘’A FAZENDA’’ no segundo semestre na tela da Record TV. O modelo que tem um irmão gêmeo no ar no ‘’De Férias Com o Ex’’ já tem bagagem suficiente para causar no confinamento no campo. Em 2017, Rafaski também passou alguns dias ao lado do brother no ‘’Gran Hermano’’ BBB Espanhol, logo que saíram da casa mais vigiada do Brasil. Recentemente participou de algumas edições do ‘’Rancho do Maia’’, e teve bastante repercussão na vila de Carlinhos, onde desenvolveu uma amizade forte com vários colegas de rancho.

Sérgio Guizé Revive ‘’Candinho’’, e Mostra Otimismo Com Caipira das 6

Com ‘’Êta Mundo Melhor’’ batendo na porta, o protagonista da história vivido por Sérgio Guizé, é só alegria nos corredores da platinada no decorrer das gravações que acontecem desde abril no famoso Projac. A continuação do estrondoso sucesso de 2016, reflete um novo momento da dramaturgia em narrativas que tem força pra posterioridades. A primeira chamada exibida essa semana emocionou internautas fãs da obra que a uma década encantou o Brasil.

Sem Férias: Pedro Novaes Emenda Trabalho na Telinha

Finalizado os trabalhos de ‘’Garota do Momento’’, Pedro Novaes não terá férias… O intérprete de Beto já está em preparação para viver um personagem importante em ‘’Três Graças’’, trama das nove que estreia em meados de novembro na Globo. Coincidências a parte, o jovem contracenará com Alanis Guillem, sua parceira na última temporada de ‘’Malhação’’. Esse será o seu terceiro papel na telinha, e talento, ele já provou que tem de sobra. Sucesso!