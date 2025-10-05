Coluna Renann Targino

ENERGIA VIVA: O PODER DE UM ABRAÇO ‘’SALVA VIDAS’’

Na vida contemporânea de hoje, muita das vezes não há tempo para conexões fortes entre pessoas da sociedade, no mundo de uma forma geral. É bem verdade que nem todos os ser humanos estão preparados para dar, ou receber afetos de forma genuína, sem amarras, tabus, e coisas externas que prendam essa demonstração de carinho mútuo.

Já foi provado cientificamente que um ABRAÇO sincero, carregado de significados emotivos, podem sim curar até doenças de fundo emocional, criadas justamente por essa falta de empatia, sutileza, e generosidade nas pessoas. Quem dera se todos pudessem se desarmar de corpo, alma, e se deixarem serem preenchidos por essa energia viva do amor.

Todos nós temos nossos momentos de fragilidade, e sensibilidade altíssimas em diversas fases de nossa finita existência. Não podemos simplesmente nos fechar em copas, e viver como caracóis encubados numa bolha individual. Isso maltrata, machuca, dói, e só nos atrasam em todos os aspectos da vida.

O diferente assusta, incomoda, e afasta, depende muito do ponto de vista ótico do receptor. É preciso ter uma postura mais acolhedora, com um conhecimento mais apurado em como aplacar essas mazelas interiores, os males da alma. Os sinais estão em todos os lugares, e de todas as formas.

O abraço acolhedor acalma, cura, salva, liberta, tem condições justas de fazer o próximo se sentir o mais especial do mundo, ou de pelo menos causar esse conforto imediato, carregado de expectativas que o mundo faz questão de destruir diariamente.

Para finalizar a coluna dessa semana deixo uma reflexão: ‘’ABRACE ENQUANTO VOCÊ PODE! AMANHÃ PODE SER TARDE DEMAIS’’.