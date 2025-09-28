Coluna Renann Targino

Por Renann Targino

‘’A VIAGEM’’: ETERNO ADONAI, PERSONAGEM MISTERIOSO É PARA SEMPRE!

Uma das figuras mais emblemáticas da história das novelas brasileiras, o personagem Adonai (Breno Moroni), é lembrado até hoje no coração do público de ‘’A VIAGEM’’ (1994), atualmente em reprise no ‘’Vale a Pena Ver de Novo’’.

O tom de mistério, suspense, e o ar quase infantil do ‘’Mascarado’’ como ficou conhecido durante a obra da autora Ivanir Ribeiro, é um clássico da trama espírita. Temos aqui nuances de interpretação dignas de ‘’Melhores do Ano’’.

Durante a exibição original do folhetim, muitos relatos de medo, pânico, e assustadores aparições do temido caracterizado por trajes com um tom místico fizeram parte do imaginário dos telespectadores. Por trás de tantas interrogações do seu entorno, se escondia uma história triste, dramática, e com camadas profundas na alma, e no coração.

Vítima de um acidente aéreo que desfigurou seu rosto, Adonai encontrou no homem de máscara, um refúgio para o seu sofrimento em não conseguir mais se olhar no espelho, apaixonado pela bela Carmem (Suzy Rêgo), seu grande amor do passado.

O final surpreendente do Mascarado é seguindo seu próprio destino, encantando a todos com sua magia, mundo lúdico, e vagando por terras desconhecidas levando alegria, e esperança a todos ao seu redor.

Em breve a reprise chegará ao fim, e eu quero deixar aqui registrado nessa coluna, o Mascarado, assim como Alberto (Claudio Cavalcanti) me inspira desde criança a ser um ser humano melhor, e eu quero ter esse espirito deles por toda minha vida.