Coluna Renann Targino

TRAMA RAÍZ: ‘’TRÊS GRAÇAS’’ TRAZ REALISMO IMPACTANTE EM HORÁRIO NOBRE

Ambientada na Brasilândia, zona norte de São Paulo, a próxima novela das nove, ‘’Três Graças’’ além da volta do autor Aguinaldo Silva, junto com ele, trará elementos de realismo impactante que mexerá com o púbico que acompanhará a trama.

A ideia é transportar os telespectadores para uma história mais real, mostrando o ‘’Brasil do Brasil’’ em enredos que prendam a atenção de quem assistirá a novela.

Drogas, gravidez na adolescência, corrupção, os desafios do mundo policial, e principalmente a busca dos brasileiros por uma vida melhor formam os elementos cruciais que perdurarão no folhetim global.

Aguinaldo busca em seu retorno ao gênero que o consagrou em ‘’Senhora do Destino’’ (2004), e ‘’Duas Caras’’ (2007), pontos estratégicos retratando a vida como ela é, sem panos de fundos ilusórios.

Prévias do que está por vir estão aparecendo no diário de gravação dos atores, mergulhados em seus personagens, amando cada cena gravada nos cartões postais de sampa.

É uma novela para assistir com toda a família, se sentindo dentro do projeto, discutindo, comentando fatos, e opinando sobre os acontecimentos eletrizantes que o autor está escrevendo com tudo, e a estreia é a partir de 20 de outubro na tela da Globo.

O toque de midas vem com Grazi Massafera encarnando a grande vilã da trama com requintes de crueldade, ela vai tocar o terror nos nove meses em que estará no ar.

A obra tem como missão continuar emplacando sucessos como ‘’Vale Tudo’’ (2025), nova versão que está batendo recordes de audiência no Globoplay.