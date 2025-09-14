Coluna Renann Targino

Elenco TOP: ‘’A Fazenda’’ Estreia Nesta Segunda (15) na Record TV

‘’Finalmente os Refrescos’’, a nova edição do reality ‘’A FAZENDA’’ estreia amanhã na tela da Record TV. Tudo o que tem saído de nomes, e dinâmicas na mídia especializada em programas desse gênero, tem soltado spoilers do que será essa temporada que promete fortes emoções para quem vai acompanhar durante três meses de confinamento. O diretor Rodrigo Carelli adiantou que é o melhor casting que já conseguiu reunir nos últimos anos. ‘’Tem de Tudo, e Para Todos os Gostos’’, disse ele em um podcast recente na internet. A apresentação continua com Adriane Galisteu. Aguardem!

Costenita Soy: ‘’Marimar’’ Substituirá ‘’Maria do Bairro’’ no SBT

Em time que está ganhando, não se meche! O SBT apostará em mais uma reprise do sucesso ‘’MARIMAR’’, que substituirá ‘’Maria do Bairro’’ atualmente no ar nas tardes da emissora. O martelo ainda não foi batido, mas é 100% de chances de isso acontecer, aproveitando a trilogia das Marias vividas pela diva Thalia, que também conta com ‘’Maria Mercedes’’ no acervo do canal. Pelo sim, e pelo não, caso não seja exibido na TV aberta, a trama poderá constar no catálogo do streaming da estação televisiva. AMAMOS MARIMAR!

‘’Mulher Injustiçada’’: Após 8 anos, Letícia Spiller Fecha Novela com a Globo

Eterna Babalu de ‘’Quatro Por Quatro’’ (1994), a atriz Letícia Spiller acaba de fechar mais uma parceria com a TV GLOBO, assinou contrato, e estará em ‘’Coração Acelerado’’, próxima novela das sete da emissora. Um retorno triunfal para quem estava afastada durante quase oito anos dos folhetins globais. Janete será uma mulher injustiçada que foge da cidade por motivo que seguirá em sigilo absoluto no folhetim que abordará o universo sertanejo feminino. Spiller é uma das atrizes mais queridas do Brasil, começou adolescente como paquita da rainha Xuxa, só depois se aventurou na dramaturgia, e segue firme na atuação.

É Uma Descarada: ‘’RUBI’’ Reestreia Amanhã no SBT

Depois de vários rumores, adiamentos, e encaixes na programação vespertina, finalmente o SBT exibiu a primeira chamada da nova reprise do clássico mexicano ‘’RUBI’’ (2005). Com o fim de ‘’A Caverna Encantada’’ (2024), houve ajustes de horário, e a descarada cravou 14:45h para voltar a tela em rede nacional. Os fãs amam a história da mulher que foi capaz de tudo por dinheiro.

*O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do autor.