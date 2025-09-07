Coluna Renann Targino

Será? Fê Paes Leme Pode ir para o ‘’BBB 26’’

Primeira eliminada da ‘’Dança dos Famosos’’, Fernanda Paes Leme pode estar de malas prontas parta o ‘’BBB 26’’, tudo indica que a competição de dança foi o esquenta para Fê dá as caras no reality de confinamento no ano que vem, e mesmo sendo apenas cogitada, a expectativa é que ela aceite o convite da produção do programa. Muito querida no meio artístico, Paes Leme começou a carreira no extinto seriado ‘’Sandy e Junior’’ (1999), e tem uma galeria extensa na TV. Sua última novela foi ‘’Malhação Vidas Brasileiras’’ (2019).

Remenber na TV: ‘’Leoncinho’’ Volta em Reprise na Record

Intérprete do terrível, e malvado Leoncinho de ‘’Escrava Isaura’’ (2004) na Record TV, vinte anos depois de sua exibição original, o ator Guilherme Augusto relembra com carinho seu primeiro trabalho na televisão. Com mais uma reprise do clássico atemporal, Gui que na época ainda era uma criança, postou fotos dos bastidores das gravações ao lado de colegas do elenco, e celebra com gratidão esse papel marcante em sua carreira. Na obra que retrata a escravidão no Brasil, Guilherme aparece no primeiro capítulo, em cena com Rubens de Falco, seu pai na novela de Tiago Santiago.

Só o Amor: Jade Picon Revela Romantismo em Viagem

De mãos dadas com o amor, a atriz Jade Picon está de namorado novo, seu colega de profissão André Lamoglia, recentemente os dois foram fotografados juntos aproveitando uma linda viagem ao Peru, País com belos cartões postais a serem visitados. A foto do casal teen entre as celebridades, foi publicado nas redes sociais, André não é adepto a expor sua vida, preferindo ficar longe dos holofotes fora dos sets de filmagens. Eles formam um belo par de apaixonados, e embora não revelem oficialmente a relação, sempre são vistos juntos em diversos momentos quando não estão trabalhando.

Príncipe na ‘’Casa dos Anjos’’: Aladdin Encanta Orfanato das Seis

O menino Aladdin vem se mostrando um verdadeiro anjo na vida dos amiguinhos no orfanato da vilã Zulma em ‘’Êta Mundo Melhor’’. Na novela das seis, além de ser o único alfabetizado da turma, o príncipe da ‘’Casa dos Anjos’’ é o melhor amigo da doce Anabela, e é como um irmão para Samir, filho perdido do protagonista Candinho. Bem que ele poderia ser adotado pela bondosa Estela, irmã amorosa, e dedicada de Anabela.