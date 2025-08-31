Coluna Renann Targino

‘’A Paz de Alexandre’’: Espírito Ganha Redenção no Final de ‘’A VIAGEM’’

Com uma trajetória intensa durante toda a trama de ‘’A VIAGEM’’ (1994), o rebelde Alexandre finalmente terá, e dará paz a todos os personagens da novela.

Desde o início ele se mostrou avesso a qualquer tipo de regra, e conduta moral, sempre com comportamentos que infringiram todas as regras da sociedade, até sua morte foi assustadora, levando-o ao terrível umbral.

Ele foi o personagem central que movimentou toda a obra de Ivanir Ribeiro 31 anos atrás na saudosa ‘’A VIAGEM’’ (1994), que ecoa no coração do público até hoje. A reprise está sem sua reta final, e para os fãs do perturbado Alexandre (Guilherme Fontes) aí vai uma ótima notícia: ELE VIRA ESPÍRITO DE LUZ.

No último capítulo veremos um Alexandre transformado, totalmente diferente daquele que durante meses aterrorizou o irmão, o cunhado, e o advogado que o condenou a prisão.

O arco que leva a essa redenção, vem principalmente dos esforços dos espíritos de luz que guiaram Toledo a essa evolução rumo ao sagrado, orientando, instruindo a todo momento para que ele se livra-se dos sentimentos vingativos terrenos.

Essa narrativa corrobora para que Ale tome consciência dos seus atos ilícitos, e busque essa mudança interior, verdadeira, aliada a forças espirituais do bem que o cercaram durante o sofrimento no mundo inferior. O final feliz do obsessor será reencarnado como filho de Téo e Lisa, em uma nova oportunidade de fazer diferente nessa nova vida.

Existem ‘’personagens e personagens’’, e sem sombra de dúvida no imaginário dos fãs de ‘’A VIAGEM’’… Daqui a mais trinta anos, o temido Alexandre ainda estará muitíssimo vivo na memória desse clássico atemporal.

‘’O TEU AMOR CHAMOU, E EU REGRESSEI…’’