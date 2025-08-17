Coluna Renann Targino

O ÚNICO TODO PODEROSO: JESUS É O CAMINHO, A VERDADE, E A VIDA!

‘’Mãos Ensanguentadas de Jesus, Mãos Feridas Lá Na Cruz, Vem Tocar em Mim, Vem Senhor Jesus’’

Estamos vivenciando uma época cheia de turbulências, dificuldades, e tribulações que nos desanimam completamente. Muitas das vezes, pensamos em jogar a toalha, e desistir de tudo, mergulhando em uma profunda tristeza, que beira a depressão. No meio desse turbilhão de emoções, precisamos urgentemente se entregar ao único que pode nos salvar desse precipício: JESUS CRISTO!

Viver em Cristo é viver em constante paz, mesmo nas tempestades… Você sente a paz! É viver uma vida em que você sabe que todos os seus problemas terão um direcionamento espiritual vindo de DEUS, através das suas orações de fé, e esperança. Você pode não ver com os olhos carnais, mas irá sentir a presença do Senhor em sua alma.

O mundo nos suga de todos os lados, de todas as formas, mais a luz do nosso salvador, nos ilumina para seguir um caminho justo, honesto, e com a certeza da salvação para aqueles que creem verdadeiramente em DEUS. É preciso está debaixo de oração 24 horas por dia, lutando contra as potestades do inferno. A graça vem pela FÉ!

Jamais deixe que o inimigo tome conta de sua mente, repreenda no mesmo minuto, declare que você tem um DEUS maravilhoso que te sustenta, te ajuda, te livra, e te guarda do laço do passarinheiro.

Você que está lendo essa coluna, te digo por experiência própria, quando eu me sentir triste, abatido, sem direção, eu orei ao Senhor, e imediatamente me veio um conforto, como se o próprio Jesus me abraçasse, e me dissesse: FIQUE EM PAZ! NÃO ESTAIS SOZINHO!

Procure inserir na sua vida, Devocionais com o SENHOR, separe um momento do seu dia, ou noite para falar com DEUS, e com certeza ele te ouvirá, e se sentirá melhor das suas angústias, medos e fracassos.

Viva momentos inesquecíveis com DEUS, abra a porta do seu coração, da sua vida, e de tua família para que faça a obra completa em tua existência aqui na terra, e te oriente para uma vida eterna no paraíso.

JESUS CURA, LIBERTA, E SALVA!