Coluna Renann Targino

Shine it on, Shine it on: Wanessa Camargo Brilha na ‘’Dança 2025’’

Primeira celebridade confirmada na temporada 2025 da ‘’Dança dos Famosos’’ do ‘’Domingão Com Huck’’, a cantora Wanessa Camargo é um dos nomes mais fortes do elenco, e com uma torcida afiada para as audições que acontecerão no palco do dominical da Globo. Coincidentemente este ano, ela completa 25 anos de carreira musical, e com uma legião de fãs enlouquecidos para ver sua musa arrasar nas performances dos ritmos dançantes. Wanessa já participou de diversos quadros do programa, e é muito querida de Luciano desde os tempos do ‘’Caldeirão’’. Com toda certeza irá longe na competição.

Estela Com Medo: Atriz Imprime Dor de Personagem em ‘’EMM’’

Desde a chamada da personagem Estela (Larissa Manoela) de ‘’Êta Mundo Melhor’’, os mistérios que envolvem a enfermeira traumatizada com dores pessoais de seu passado sombrio, é um verdadeiro ponto de interrogação para o público fiel da trama das seis. O que realmente aconteceu com a irmã de Anabela (Isabelly Carvalho) só será revelado em setembro, e alguns flashbacks estão sendo mostrados aos poucos, dando o tom de suspense que a história conta. O alívio romântico fica pelo amor com o degenerado Celso (Rainer Cadete), que Estela está começando a se apaixonar.

Jojo Todynho é Cotada Para Programa Com Leo Dias na BAND

O mais improvável, e inesperado encontro profissional poderá acontecer na tela da BAND na reta final de 2025. O jornalista Leo Dias que deixou recentemente o ‘’Fofocalizando’’ no SBT para integrar o novo time do ‘’Melhor da Tarde’’, deve contar com uma parceira polêmica, Jojo Todynho, a dona do hit ‘’que tiro foi esse?’’ está cotadíssima para se juntar ao projeto, e segundo vários sites na internet, deve ser anunciada nos próximos dias como reforço no elenco do programa vespertino. Será que ela vai mesmo?

Estrela de ‘’A Usurpadora’’ poderá estar na ‘’FAZENDA 17’’

Uma bomba invadiu as redes sociais essa semana, rumores apontam que a atriz mexicana Gabriela Spanic, intérprete das gêmeas Paola, e Paulina do sucesso ‘’A USURPADORA’’ (1999) no SBT, poderá ser uma das peoas de ‘’A FAZENDA 17’’ na Record TV. O programa tem estreia marcada para 16/09, e por um acaso, Gaby estar nesse mesmo momento no Brasil para divulgar trabalhos como cantora. Tem gente que só acredita vendo, e vendo não acreditará. Só nos resta aguardar a confirmação do elenco oficial na coletiva de imprensa do reality show.