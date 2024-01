Coluna Fabiano Brito: Importância da educação financeira para um 2024 organizado

Bem-vindos à segunda semana do ano! Como todo começo de ano, é importante que façamos os nossos planos, com novas metas e resoluções para fazer do novo ano de fato um ano com novas possibilidades. Entre tantos novos planos um que não pode ficar de fora são as aspirações financeiras. O mundo financeiro pode parecer um labirinto confuso para muitos de nós, cheio de armadilhas e desafios que podem tornar a jornada assustadora. No entanto, há uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a navegar por esse território com mais confiança e segurança: a educação financeira.

Segundo o levantamento realizado pelo Serasa em novembro de 2023, existem cerca de 71,81 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Os principais motivos para o endividamento pode estar relacionados as questões sociais e econômicas, questões pessoais como gastos excessivos, despesas ou situações imprevistas. Além disso, estudos também destacam os aspectos emocionais e psicológicos, que podem influenciar significativamente os problemas relacionados ao endividamento.

É preciso desassociar a educação financeira de jargões complexos e métodos intermináveis, nosso objetivo aqui é desmistificar esse conceito. Hoje abordaremos a educação financeira de forma de fácil compreensão, com estratégias simples, porém eficazes, que podem transformar sua relação com o dinheiro e, consequentemente, sua qualidade de vida. E assim começar 2024 com o pé direito em termos de saúde financeira.

Imagine que seu dinheiro é como a água que entra em uma caixa d’água. Se você não souber para onde essa água está sendo direcionada, corre o risco de desperdiçar ou ficar sem ela quando mais precisar. Assim como uma caixa d’água pode ter vazamentos, deixando-a vazia mais rapidamente do que o esperado, nossas finanças podem sofrer com “vazamentos” se não prestarmos atenção em como gastamos nosso dinheiro.

Primeiro passo é monitorar e gerenciar seus gastos diários. Faça um levantamento simples: anote suas despesas. Sim, anote! Pode ser no celular, num caderninho ou em um aplicativo. O importante é ver para onde seu dinheiro está realmente indo. Entender para onde seu dinheiro está fluindo é crucial. Isso significa fazer um acompanhamento detalhado de todas as despesas, sejam elas grandes ou pequenas.

Pode ser surpreendente descobrir quanto dinheiro é gasto em pequenas compras diárias que, ao longo do tempo, somam uma quantia significativa. Agora que você sabe o que está gastando, é hora de definir onde quer chegar. Pode ser uma viagem, a compra de um carro ou simplesmente ter uma reserva para emergências. Seja qual for o seu objetivo, tenha-o em mente e coloque-o no papel. Visualizar ajuda!

Próximo passo é o Orçamento. O orçamento não é bicho de sete cabeças. É apenas um plano de como você vai gastar seu dinheiro. Listou as despesas? Agora, veja onde pode economizar. Talvez cortar aquele lanche fora todos os dias ou optar por refeições caseiras ao invés de delivery. Pequenas mudanças fazem grandes diferenças. Temos que encarar as despesas. Seja com uma planilha, renegociando juros ou buscando ajuda profissional. O importante é não fugir do problema, mas sim enfrentá-lo.

Manter o equilíbrio entre as receitas (os valores recebidos) e os gastos é crucial para uma saúde financeira melhor. Para tanto, é necessário que possamos manter sempre os gastos menores que as receitas. Economizar é mais do que juntar moedas no cofrinho. Pode ser um pouquinho por mês, mas com um objetivo claro. E quando pensar em investir, não precisa ser um expert em Wall Street. Há opções simples, como a poupança ou investimentos de baixo risco. O importante é começar!

Dinheiro não pode ser tratado como tabu. Fale sobre ele em casa. Compartilhe dicas com a família, ensine as crianças a economizar e a entender o valor das coisas. A educação financeira começa em casa e reflete lá fora.