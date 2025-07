Coletiva de imprensa detalha ações e resultados da “Operação Cratos”, em Extremoz

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) sediou, nesta segunda-feira (28), coletiva de imprensa para apresentar detalhes da “Operação Cratos”, deflagrada no último sábado (26) no município de Extremoz, na Grande Natal. A investigação foi conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da DEPROV e da DEFUR, com apoio essencial da CORE, da DEICOR, da Polícia Militar, através do BOPE, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também foi responsável por capturar dois suspeitos, sendo um no sábado à tarde e um no domingo.

Durante a coletiva, foram destacados os desdobramentos da ação que culminou na neutralização de Marcelo Johnny Viana Bastos, conhecido como “Pica Pau”, apontado como liderança de um grupo criminoso interestadual envolvido em assaltos a bancos, homicídios, uso de explosivos e ataques a carros-fortes.

Além disso, o suspeito era investigado pela Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) por uma série de execuções, dentre elas, o latrocínio de Maria Bruna, ocorrido em junho de 2025, no município de Ceará-Mirim, na Grande Natal.

A operação também resultou na prisão de outros membros da organização e na apreensão de materiais relevantes para a investigação, que continua em andamento. A coletiva envolveu todas as forças de Segurança Pública do RN.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS