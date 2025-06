Colégio Diocesano participa de projeto educacional bilíngue na Nasa

Os estudantes Eduardo Dornelles e Roberta Zeni, alunos do Ensino Médio do Colégio Diocesano Santa Luzia, foram selecionados, através do processo seletivo do Dió Space Mission, para participarem de uma imersão educacional e bilíngue de uma semana no Kennedy Space Center, uma sede de estudos da Nasa, nos Estados Unidos. A iniciativa surgiu por meio da parceria com a International School, que anualmente oferta duas vagas de ingresso para o projeto a cada uma de suas escolas associadas.

A atividade, realizada pela renomada instituição que há oito anos é eleita como o melhor programa de ensino de Língua Inglesa no Brasil, é composta por um grupo seleto de estudantes de escolas de todo o país, e tem como objetivo a promoção de experiências e momentos de aprendizagens singulares.

Entre as vivências propostas para a visita ao Kennedy Space Center, estão a oportunidade de conhecer de perto um centro espacial da Nasa nos Estados Unidos, aulas e excursões especiais, reunião com profissionais da área e estudantes de Ensino Médio de escolas brasileiras e internacionais, além de acompanhamento em primeira mão de atividades educacionais, culturais e linguísticas trabalhadas em projetos de ensino bilíngue.

A relação entre o Colégio Diocesano Santa Luzia e a International School é de muitas conquistas, resultados e oportunidades para famílias e estudantes como Eduardo e Roberta. O ensino bilíngue é hoje uma das principais ferramentas em um mundo cada vez mais globalizado e conectado, e a aprendizagem de uma língua estrangeira contribui grandemente para o crescimento e profissionalização de cada criança e jovem rumo a um futuro sempre promissor.