Codevasf no RN tem novo superintendente

Por Carol Ribeiro – blogcarolribeiro.com.br

O Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Lucas Felipe de Oliveira, designou Leon Aguiar como novo superintendente da 12ª Superintendência Regional (SR) no Rio Grande do Norte. A representação da SR teve início nesta segunda-feira (13).

Com 42 anos, Leon é geógrafo, especialista, mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e possui ampla experiência nas áreas de gestão ambiental e políticas públicas. Servidor de carreira da Codevasf, o novo superintendente já atuou em diversas frentes ligadas ao desenvolvimento sustentável e à conservação dos recursos naturais.

Entre 2019 e 2023, Leon Aguiar esteve à frente da Diretoria-Geral do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema), onde coordenou importantes projetos voltados ao licenciamento e à proteção ambiental no estado.

Ao assumir a Superintendência da Codevasf no RN, Leon deverá ter o compromisso de fortalecer ações voltadas ao desenvolvimento regional, infraestrutura hídrica e apoio às comunidades rurais, pilares estratégicos de atuação da instituição no estado.