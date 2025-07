CODERN promove palestra sobre o Gênero Feminino no Setor Portuário e reforça compromisso com pautas ESG

Nesta sexta-feira (11), a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) promoveu, no Porto de Natal, uma importante palestra sobre o Gênero Feminino no Setor Portuário, ministrada por Cristina Castro, Superintendente de ESG e Inovação da ANTAQ. A visita contou também com a presença de Renata Machado, Coordenadora de Inovação da Agência.

“Valorizamos o protagonismo feminino e temos orgulho de contar hoje com mulheres altamente qualificadas em posições estratégicas dentro da CODERN. Isso reforça o nosso compromisso com uma gestão moderna, inclusiva e responsável”, destacou a Diretora Administrativa e Financeira, Ana Valda Galvão, que estava ao lado do Diretor-Presidente, Paulo Henrique Macedo.

A ação integra uma série de iniciativas da CODERN voltadas ao fortalecimento das práticas ESG (Ambiental, Social e Governança), pilar estratégico da atual gestão. Durante a palestra, foram discutidos os desafios e avanços na promoção da igualdade de gênero dentro do setor portuário, historicamente masculino.

A CODERN se destaca nacionalmente pelo expressivo número de mulheres em funções de liderança, como: Luíza Deusdará – Conselheira no Conselho de Administração; Ana Valda Galvão – Diretora Administrativa e Financeira; Gerentes das áreas de Planejamento, Finanças, Auditoria, Administração, além da Coordenadora de Meio Ambiente e da Secretária dos Órgãos Colegiados.

Além da discussão sobre gênero, a semana foi marcada por outras pautas estratégicas, como energias renováveis, com a presença de representantes da Eletrobrás, Marcel Rene e Fernanda Castro, que cumpriram agenda técnica no Porto de Natal com o Diretor-Presidente, Paulo Henrique Macedo.

A Companhia reafirma seu compromisso com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, pilares fundamentais para o desenvolvimento do setor portuário brasileiro.