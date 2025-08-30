CODERN lança projeto Porto Cidade de Natal com ações sociais e assinatura de manifesto

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) realizou, nesta sexta-feira (29), o lançamento do Porto Cidade de Natal, um projeto que aproxima ainda mais a área portuária da comunidade. O evento contou com a assinatura de um manifesto entre a CODERN e todos os parceiros institucionais envolvidos.

Como parte da programação, foram promovidas Ações Sociais abertas ao público no Largo da Rua Chile, das 10h às 13h, oferecendo atendimentos gratuitos à população. Entre os serviços ofertados estiveram vacinação para pessoas e pets, corte de cabelo, circuito de saúde, atendimentos jurídicos e previdenciários, teste de acuidade visual, massoterapia, educação em saúde, biblioteca itinerante, cadastro no CadÚnico, inscrição na tarifa social de energia, emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Espectro Autista (CIPTEA), atendimento psicológico, esmaltação de unhas, design de sobrancelhas e espaço kids.

A solenidade de abertura reuniu autoridades e representantes institucionais, incluindo a Presidente do Conselho de Administração da CODERN, Luiza Deusdará, a Diretoria Executiva da CODERN: Paulo Henrique Macedo, Paulo Sidney e Ana Valda Galvão, a governadora Fátima Bezerra, a primeira-dama de Natal Nina Souza (representando o prefeito Paulinho Freire), além do deputado federal Fernando Mineiro e dos deputados estaduais Divaneide e Ubaldo, secretários de Estado e do Município, o presidente do Porto de Cabedelo, Ricardo Barbosa, dirigentes de entidades parceiras como FIERN, Fecomércio, Sebrae, e representantes de órgãos intervenientes e empresas parceiras.

“O Porto Cidade de Natal é um projeto que integra o porto à cidade, oferecendo não apenas serviços sociais, mas fortalecendo o vínculo com a comunidade. Essa é uma iniciativa construída em parceria, e o sucesso desse primeiro evento é resultado do trabalho conjunto de todos os envolvidos”, destacou Paulo Sidney, diretor técnico e comercial da CODERN, que esteve à frente da organização do projeto.

O Porto Cidade de Natal é um projeto contínuo, que prevê outras ações de integração, cultura, lazer e serviços ao longo do ano, com o objetivo de aproximar cada vez mais o porto da sociedade potiguar.

O projeto contou com a parceria do Governo do Estado, Prefeitura do Natal, Fundação José Augusto, Sesc, Senac, FIERN, Sesi, Sebrae, Justiça Federal, Itep, DPE/RN, IFRN, Cosern, além das empresas Agrícola Famosa e M Dias Branco.

