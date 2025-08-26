CODERN lança projeto Porto Cidade com ações sociais para a comunidade nesta sexta-feira (29)

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) lança, nesta sexta-feira, 29 de agosto, o projeto Porto Cidade, no Terminal Marítimo de Passageiros de Natal, a partir das 9h. A iniciativa tem como objetivo aproximar ainda mais o Porto da comunidade, promovendo uma otimização da integração social, cidadania e desenvolvimento sustentável para o entorno.

Como parte do lançamento, serão realizadas Ações Sociais abertas ao público no Largo da Rua Chile, das 10h às 13h, com atendimentos gratuitos para a população. Entre os serviços ofertados estarão vacinação para pessoas e pets, corte de cabelo, circuito de saúde, atendimentos jurídicos e previdenciários, teste de acuidade visual, massoterapia, educação em saúde, biblioteca itinerante, cadastro no CadÚnico, inscrição na tarifa social de energia, emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Espectro Autista (CIPTEA), atendimento psicológico, esmaltação de unhas, design de sobrancelhas e espaço kids.

Toda a comunidade vizinha ao Porto de Natal poderá participar. Para os atendimentos, é necessário levar documento de identificação pessoal e comprovante de residência. Não há necessidade de cadastro prévio, mas a orientação é chegar cedo, pois os serviços são limitados.

A iniciativa conta com a parceria do Governo do Estado, Prefeitura do Natal, Fundação José Augusto, Sesc, Senac, FIERN, Sesi, Sebrae, Justiça Federal, Itep, DPE/RN, IFRN, Cosern, além das empresas Agrícola Famosa e M Dias Branco.

O diretor técnico e comercial, Paulo Sidney, está à disposição para entrevistas. Qualquer coisa pode falar comigo.