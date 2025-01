CNU: governo antecipa divulgação da lista de aprovados para 4 de fevereiro

O Ministério da Gestão antecipou a divulgação da primeira lista de aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) para o dia 4 de fevereiro.

Para o bloco 8, dos cargos de nível médio, essa lista já será a definitiva. Já no caso das vagas de nível superior, dos blocos de 1 a 7, outras classificações ainda serão divulgadas ao longo do mês. Vai funcionar assim:

no dia 4 de fevereiro, os candidatos aprovados na 1ª lista serão convocados para os cursos de formação e terão até o dia 5 para confirmar a participação na etapa.

assim, uma segunda lista de aprovados será divulgada no dia 11 de fevereiro e, a terceira, no dia 18;

em todos os casos, os candidatos terão até o dia seguinte à convocação para confirmar a participação no curso;

no dia 28 de fevereiro, sairá a lista definitiva de aprovados e haverá a convocação para matrícula nos cursos de formação.

Segundo o Ministério da Gestão, serão convocados para participar dos cursos de formação cerca de 2.305 candidatos aprovados para vagas imediatas.

O anúncio do novo cronograma foi feito em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (14).

Participam do evento, que está sendo transmitido ao vivo no YouTube, a ministra da Gestão, Esther Dweck, o Secretário de Gestão de Pessoas, José Celso Cardoso Jr, e o diretor do CNU, Alexandre Retamal.

Até então, o resultado final do CNU estava previsto para sair no dia 11 de fevereiro, depois de ser adiado por uma decisão judicial que reintegrou ao concurso cerca de 32 mil candidatos, por dois motivos:

garantir a correção da prova escrita dos participantes que concorrem a vagas reservadas para negros em quantidade equivalente a dos candidatos de ampla concorrência;

cancelar a eliminação dos participantes que deixaram de preencher uma das formas de identificação do gabarito (“bolinha” ou frase da capa).

Desde o anúncio do novo cronograma, em novembro, esses participantes têm sido convocados para o envio de títulos, procedimentos de verificação para cotas e outras etapas do concurso que não haviam realizado anteriormente.

As provas do chamado “Enem dos concursos” foram aplicadas no dia 18 de agosto de 2024, após um adiamento por causa da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.

Inédito, o CNU centralizou em um único processo seletivo os concursos autorizados para contratação de servidores públicos em diferentes órgãos do governo federal, reunindo mais de 6,6 mil vagas. E é o maior concurso do país em número de inscritos (2,1 milhões).