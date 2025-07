CNU 2025: vagas com maiores salários do concurso pagam a partir de R$ 11 mil

As inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) já estão abertas. A seleção deste ano oferece 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.

Dentre as oportunidades oferecidas, as que mais chamam atenção são de nível superior, com salários iniciais que variam de R$ 11,9 mil a R$ 16,4 mil.

Em alguns casos, são aceitos candidatos graduados em qualquer área de conhecimento. Ou seja, todo profissional que tenha certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) pode se candidatar.

Um exemplo é o cargo de Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual, da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), que tem remuneração inicial de R$ 16.413,35. (veja aqui os pré-requisitos para os 3 cargos com maior salário).

Vagas com maiores salários no Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025

Órgão Cargo Quantidade de vagas Remuneração com 80 pts de Gratificação de Desempenho Remuneração com 100 pts de Gratificação de Desempenho

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural 15 R$ 16.413,35 R$ 16.413,35

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural 35 R$ 16.413,35 R$ 16.413,35

Agência Nacional do Cinema – ANCINE Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual 10 R$ 16.413,35 R$ 16.413,35

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) Pesquisador (RT Doutorado*) 20 R$ 13.126,20 R$ 13.498,00

Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) Pesquisador (RT Doutorado*) 4 R$ 13.126,20 R$ 13.498,00

Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) 10 R$ 13.126,20 R$ 13.498,00

Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) 3 R$ 13.126,20 R$ 13.498,00

Comando do Exército – C.EX Pesquisador (RT Doutorado*) 10 R$ 13.126,20 R$ 13.498,00

Comando do Exército – C.EX Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) 1 R$ 11.909,02 R$ 12.369,42

Comando do Exército – C.EX Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) 5 R$ 11.909,02 R$ 12.369,42

Comando da Marinha – CM Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado) 2 R$ 11.909,02 R$ 12.369,42

Comando da Marinha – CM Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado) 20